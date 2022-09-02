WhatsApp desteği sona erecek iPhone modelleri belli oldu
iOS 16'nın beta testinde olduğu şu günlerde; iOS 10 veya iOS 11 sürümlerinde çalışan iPhone modelleri yakında WhatsApp'ı desteklemeyi bırakacak. Peki hangi modeller için yolun sonu geldi? İşte ayrıntılar...
Akıllı telefon kullanıcıları tarafından en önemli haberleşme kaynağı olarak görülen WhatsApp hemen herkesin telefonunda mevcut. Ancak artık yapılan güncellemeler ile birlikte bazı telefonlarda artık WhatsApp kullanmak da mümkün olmuyor. Eski nesil iPhone modelleri için de bu geçerli.
iPHONE 5 VE iPHONE 5C KULLANICILARI İÇİN KÖTÜ HABER
ShiftDelete'in haberine göre; iOS 16’nın beta testinde olduğu şu günlerde; iOS 10 veya iOS 11 sürümlerinde çalışan iPhone modelleri yakında WhatsApp’ı desteklemeyi bırakacak. Bu telefonlarda 24 Ekim’den itibaren kullanıcıların WhatsApp’a giremeyeceği belirtiliyor.
Eski nesil iPhone kullanıcılarının WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için telefonlarını iOS 12 veya daha yeni sürümlere yükseltmeleri gerekecek. Ancak bu durum iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcıları için pek mümkün görünmüyor. Çünkü daha yeni işletim sistemlerinin bu telefonlarda verimli çalışmadığı belirtiliyor.
WhatsApp’ı destekleyecek bir iOS güncellemesi pratik olarak mümkün olmadığı için iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcıları yeni bir telefon almak zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Diğer yandan iPhone 5s ve üzeri modellere sahip kullanıcılar, iOS 12’ye güncelleme yaparak WhatsApp desteği almaya devam edebilecek.
ANDROID'TE DURUM NE?
WhatsApp, bu değişiklikleri yansıtmak için SSS sayfasındaki sistem gereksinimlerini güncelledi.
Mesajlaşma platformunu telefonlarında çalışır durumda tutmak için iPhone kullanıcılarının iOS 12 veya daha yeni bir güncelleme alması gerekecek. Buna karşılık, WhatsApp desteği hala Android 4.1‘de çalışan cihazlar için devam ediyor.
İstatistiksel olarak bakıldığında ise bu durumun sadece küçük bir kesimi ilgilendirdiği görülüyor. Yayımlanan raporlara göre iPhone kullanıcılarının yüzde 89’u iOS 15’i kullanıyor. Kullanıcıların ise sadece yüzde 4’ünün iOS 13 veya daha eski nesilleri kullandıkları belirtiliyor.
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