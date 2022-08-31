iPhone 14 Pro'nun eğlenceli renk seçeneği heyecan yarattı
Merakla beklenen iPhone 14 Pro'nun tasarımında sıra dışı bir renk kullanıldığı iddiası heyecan yarattı. İddiaya göre İphone 14 Pro için düşünülen renk seçenekleri arasında mor da bulunuyor.
iPhone 14 Pro'nun yeni renk alternatifi yeni sızıntı ile birlikte ortaya çıktı
Daha önceki sızıntılar sayesinde yeni Apple iPhone 14'ün mor bir tonda piyasaya sürülebileceği düşünülüyordu.
Şimdi, Çin menşeli Weibo sitesindeki bir sızıntı, daha doğrusu yayınlanan bir kare, yaklaşan iPhone 14 Pro'nun daha derin, yepyeni bir mor renkle geleceğini gösteriyor.
Sızıntının sahibi Sleepy Afternoon'dan gelen yeni bilgi, günümüz mağazalarında aşina olunan gümüş, grafit ve altın versiyonlarına ek olarak koyu mavi ve mor da dahil olmak üzere Apple iPhone 14 Pro'nun ne olabileceğine dair beş renk gösteriyor.
Amiral gemisi telefonlar genellikle üç veya daha fazla renk seçeneğiyle piyasaya sürülürken, bunlardan biri genellikle koyu gri veya siyah, biri açık gümüş veya beyaz oluyor ve ardından eğlenceli renkler geliyor.
Bu yılın en eğlenceli rengi de mor olacağa benziyor. Samsung'un Galaxy Z Fold 4 modeli de dahil olmak üzere tüm amiral gemisi serilerinde mor renk bu yıl moda olacak gibi görünüyor.
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