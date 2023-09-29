iPhone 15 Pro'larda büyük skandal: Bataryası şişti
Bir kullanıcı tarafından 25 Eylül tarihinde alınan iPhone 15 Pro modelinin bataryasının şiştiği açıklandı. Kullanıcı Apple Store'un bu konuda yardımcı olmadığını belirtti.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin aşırı ısınma sorunlarına dair endişeler artarken, şimdi bir kullanıcının şişmiş bir batarya sorunuyla karşılaştığı ortaya çıktı.
Bir Reddit kullanıcısı olan u/Leather_Cheerio_402, iPhone 15 Pro modelini pazartesi günü satın aldığını ve şişmiş pil sorununu ilk başta fark etmediğini belirtti. Kullanıcı, bir kılıf takmaya çalıştığında pilin şiştiğini ve ekranın alt kısmına doğru fırladığını gördü. Telefon hala çalışsa da, kullanıcılar cihazın kapatılmasını ve şarj edilmemesini tavsiye etti.
Kullanıcı, Apple Store'un bu konuda yardımcı olmadığını ve bataryanın şiştiği telefonun Verizon'dan satın alındığında, kişiye satın aldığı yeri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Bu durum, Reddit topluluğu tarafından eleştirildi.
Şu ana kadar bu, iPhone 15 Pro modelinde ortaya çıkan ilk şişmiş batarya vakası gibi görünüyor. Ancak bu sorunun neden kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bir analiste göre, aşırı ısınma sorunlarına yol açan suçlu işlemci değil, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü olabilir.
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