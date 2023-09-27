iPhone 15 Pro Max'in kamera performans sonucu açıklandı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:46

Apple'ın en sevilen iPhone serisi olmaya aday olmayan modelleri iPhone 15'ler performans tarafında bazı olumsuzluklarla gündeme gelse de serinin en üst seviye telefonu iPhone 15 Pro Max için kamera performans sonucu belli oldu.

KAMERASI EN İYİ TELEFONLAR ARASINDA iPHONE 15 PRO MAX İKİNCİ SIRADA

Kamera performanslarını değerlendiren ve derecelendiren DxOMark, yeni nesil işlemcisi ve kamera özellikleriyle iPhone 15 Pro Max'i incelemeye aldı. Telefon yapılan testlerin ve değerlendirmelerin sonucunda 154 puan almayı başardı.

iPhone 15 Pro Max'in aldığı bu puan onu Huawei P60 Pro'nun tam altında yer alarak ikinci olmasına neden oldu.

Telefonla beraber yeni eklenen kamera özelliklerini eleştiren DxOMark, telefoto kamera devreye girmeden önce yakınlaştırma kalitesi sınırlı kalıyor eleştirisi yapıldı. Öte yandan çok düşük ışıklı ortamlarda çekim istenilen kalitede olmuyor ve HDR fotoğrafların sadece Apple cihazlarda görüldüğü eleştirisi yapılıyor.