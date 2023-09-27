iPhone 15 Pro Max'in kamera performans sonucu açıklandı

iPhone 15 Pro Max kamerası için beklenen DxOMark sonucu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:46
iPhone 15 Pro Max'in kamera performans sonucu açıklandı
Abone Ol google-news

Apple'ın en sevilen iPhone serisi olmaya aday olmayan modelleri iPhone 15'ler performans tarafında bazı olumsuzluklarla gündeme gelse de serinin en üst seviye telefonu iPhone 15 Pro Max için kamera performans sonucu belli oldu.

KAMERASI EN İYİ TELEFONLAR ARASINDA iPHONE 15 PRO MAX İKİNCİ SIRADA

Kamera performanslarını değerlendiren ve derecelendiren DxOMark, yeni nesil işlemcisi ve kamera özellikleriyle iPhone 15 Pro Max'i incelemeye aldı. Telefon yapılan testlerin ve değerlendirmelerin sonucunda 154 puan almayı başardı. 

iPhone 15 Pro Max'in aldığı bu puan onu Huawei P60 Pro'nun tam altında yer alarak ikinci olmasına neden oldu.

Telefonla beraber yeni eklenen kamera özelliklerini eleştiren DxOMark, telefoto kamera devreye girmeden önce yakınlaştırma kalitesi sınırlı kalıyor eleştirisi yapıldı. Öte yandan çok düşük ışıklı ortamlarda çekim istenilen kalitede olmuyor ve HDR fotoğrafların sadece Apple cihazlarda görüldüğü eleştirisi yapılıyor.


Player Alanı
Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Max performans sorunu iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max AnTuTu testi iPhone 15 Pro Max bükülme testi iPhone 15 Pro Max bükülme testi sonucu iPhone 15 Pro Max performans puanı

İlgili Haberler

94 bin TL'lik iPhone 15 Pro Max tek bir bükülmeyle paramparça

94 bin TL'lik iPhone 15 Pro Max tek bir bükülmeyle paramparça
iPhone 15 Pro Max'te ısınma ve performans kaybı sorunu

iPhone 15 Pro Max'te ısınma ve performans kaybı sorunu
Apple'dan 94 bin TL'ye alınacak iPhone 15 Pro Max'e renk uyarısı

Apple'dan 94 bin TL'ye alınacak iPhone 15 Pro Max'e renk uyarısı

En Çok Okunan Haberler