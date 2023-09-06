iPhone 15 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:46

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:46

iPhone 15 serisinin yaklaşan lansmanı hakkında daha fazla bilgi sızdı. 12 Eylül tarihinde tanıtılacak olan bu yeni iPhone serisi, USB-C'ye geçişin yanı sıra, önemli bir kamera yükseltmesi de sunacak gibi görünüyor.

iPhone 15 serisinin kamera özellikleri nedir? iPhone 15 Pro'nun kamera özellikleri nedir? İşte iPhone 15 serisinin kamera özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgiler.

IPHONE 15 VE IPHONE 15 PLUS'IN KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Bu modeller 48MP ana kameraya sahip olacaklar, ancak bu 48MP sensörün mevcut iPhone 14 Pro serisindekilerden farklı olduğu söyleniyor. Yeni bir Sony sensörü, daha iyi düşük ışık performansı ve daha hızlı okuma sağlayacak.

Ana kamera: 48MP, f/1.6

Ultravide: 12MP, f/2.4

IPHONE 15 PRO'NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone 15 Pro, 48MP ana kamerayı koruyacak ancak yeni ve daha gelişmiş bir ultra geniş kameraya sahip olacak. Telefoto kamerasında da iyileştirmeler bekleniyor.

Ana kamera: 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3"

Telefoto: 12.7MP, f/2.8

Geniş Açı: 13.4MP, f/2.2

IPHONE 15 PRO MAX'İN KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Pro Max, aynı ana ve ultra geniş kameralara sahip olacak, ancak özel bir periskop yakınlaştırma lensine sahip olacak. Bu periskop lensiyle 5x ila 10x arası bir yakınlaştırma yapılabileceği iddia ediliyor.

Ana kamera: 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3"

Telefoto: 12.7MP, f/2.8, 85mm periskop lens, 1/1.9"

Geniş Açı: 13.4MP, f/2.2

Bu yeni periskop lensinin, f/2.8 diyafram açıklığına ve 1/1.9" sensöre sahip 85mm eşdeğer bir lense sahip olduğu belirtiliyor. Bu, yakınlaştırma oranını 4x civarına çıkarırken, daha fazla yakınlaştırma için dijital zoom kullanılacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın periskopu sadece Pro Max modeline özgü bir özellik olarak sunabileceği iddia ediliyor, çünkü bu lens, daha büyük bir kamera modülü gerektiriyor. Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde daha büyük ekranlar kullanmayı düşündüğü de söyleniyor, bu da her iki modele de periskop lensi eklenmesine olanak tanıyabilir.