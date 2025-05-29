iPhone 17 Pro Max'e ait olduğu iddia edilen video yayınlandı

Apple'ın tanıtımını yapmaya hazırlandığı iPhone 17'ler hakkında paylaşımların sayısı artıyor. Bunlara daha önce sızıntılarıyla bildiğimiz Majin Bu tarafından yenisi eklendi. X hesabı üzerinden iPhone 17 Pro Max'e ait olduğunu söylediği bir video paylaştı. Burada telefonun tasarımı, kamera sayısı ve genel hatları gösteriliyor. Videoda telefonun önceki pro modellere göre çok daha kalın olduğu da görülüyor.

iPHONE 17 PRO MAX NASIL OLACAK?

iPhone 17 Pro Max'in maketi olduğu tahmin edilen cihaz daha büyük ve geniş bir gövde tasarımına sahip olacak. Daha önceki sızıntılarla örtüşen bu tasarım ayrıntısına ek olarak telefonun 8,72 gramlık bir kalınlıkla karşımıza çıkabilir.

Telefonun daha büyük bir bataryaya sahip olması için böyle bir kalınlaştırmaya gidildiği tahmin ediliyor.