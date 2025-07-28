iPhone 17 Pro modellerde 8x optik yakınlaştırma yer alabilir

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kamera tarafında yenilikler yer alacak. Yeni iddiaya göre 8x optik yakınlaştırma sunulacak. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 17 serisine yönelik yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakınlaştırma konusunda çok da iddiası olmayan Apple, iPhone 17 Pro modellerine daha yüksek yakınlaştırma imkanı sunabilir.

iPHONE 17 PRO VE iPHONE 17 PRO MAX MODELLERİNDE KAYIPSIZ YAKINLAŞTIRMA ARTABİLİR

Bu iddialar, Apple'ın iPhone'a yönelik kamera geliştirmeleri yaptığı haberlerinin ardından geldi. Daha önce de iPhone 17 Pro modelleri için özel bir fotoğrafçılık uygulamasının geliştirildiği ortaya çıkmıştı. Hatta, yeni bir kamera tuşunun Pro modellere ekleneceği de iddia edilmişti.