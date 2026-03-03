Apple, bu hafta en çok beklenen ürünlerden biri olan uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Peki, iPhone 17e özellikleri neler? iPhone 17e fiyatı ne kadar?

iPHONE 17e ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran tarafına baktığımızda, sızıntıların bazılarında dinamik ada olacağı bazılarında da ekran yenileme hızının 120 Hz’e çıkabileceği konuşuluyordu. Benim de beklediğim gibi Apple, 120 Hz ve dinamik Ada’yı iPhone 17e’ye koymadı.

6.1 inç boyutunda 60 Hz yenileme hızına sahip, bir önceki ucuz iPhone modeliyle aynı ekranla beraber geliyor. Yine çentikli tasarım, iPhone 17e’de devam ediyor.

1170 x 2532 piksel çözünürlüğünde, 457 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, Super Retina XDR OLED formunda. HDR10 destekli ekran 800 nit parlaklık sunuyor. Maksimum parlaklık seviyesi ise 1200 nit.

Ekran ise Ceramic Shield 2 ile korunuyor ve çizilmelere karşı artık daha güçlü.

İPHONE 17E TASARIM ÖZELLİKLERİ

169g ağırlığa, 7.8mm inceliğe sahip olan telefonda IP68 sertifikası mevcut. 6 metre derinlikteki suya yarım saat dayanabilecek. Yine çift hoparlör de devam ediyor.

Alüminyum çerçeveye sahip olan telefonda ayrıca arka tarafında MagSafe desteği de var. 16e de Magsafe yoktu.

iPHONE 17e DONANIM ÖZELLİKLERİ

3nm üretim teknolojisiyle üretilen, 6 çekirdekli Apple A19 işlemcisinden gücünü alan telefon, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro’dan farklı olarak 4 adet GPU çekirdeğiyle beraber geliyor.

5G hızını daha da yükselten Apple’ın geliştirdiği C1X modemin kullanıldığı iPhone 17e, mesajlar ve acil SOS için uydu bağlantı desteğini de sağlıyor.

8 GB RAM ile gelen telefon, 256 ve 512 GB dahili depolama seçeneğine sahip olacak ve artık 128 GB’lık giriş modeli olmayacak.

iPHONE 17e KAMERA ÖZELLİKLERİ

En uygun fiyatlı iPhone 17 modeli iPhone 17e’de yine 16e’deki gibi arkada tek kamera var.

48 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip, 26mm geniş açılı 1/2.55 inç sensöre sahip tek kamera ile gelen iPhone 16e, dijital olarak kayıpsız 2 kat yakınlaştırma yapabiliyor.

Yine bu kamera optik imaj sabitleme destekli 4K 60 FPS video kaydı da yapabiliyor. Videoda Dolby Vision HDR ve stereo ses kaydı desteği de mevcut.

Ön tarafta ise serinin üst modellerindeki yatay ve dikey çekimleri algılayan yeni nesil 18 megapiksel sensör yerine, önceki nesille aynı olan 12 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası kullanılmaya devam ediliyor.

iPHONE 17e BATARYA ÖZELLİKLERİ

Apple batarya kapasitesini tam olarak açıklamıyor, RAM’de olduğu gibi. Ama bu modelde de iPhone 16e’deki gibi 4005 mAh kapasiteye sahip batarya kullanılmış. Telefon yarım saatte yüzde 50 seviyede şarj olması bekleniyor.

Önceki modelde bulunmadığı için haklı olarak eleştirilen MagSafe ve Qi2 15W hızlı kablosuz şarj desteği artık bu cihazda mevcut. Bu manyetik sistem sayesinde cüzdan ve benzeri aksesuarlar cihazın arkasına kolayca tutturulabiliyor.

iPHONE 17e FİYATI TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan iPhone 17e’nin 256 GB’lık modeli 54.999 TL’den, 512 GB’lık modeli de 66.999 TL’den satışa sunulacak.