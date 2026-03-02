Son Dakika... Okul ortasında bıçaklanmıştı: İstanbul’daki okul dehşetinde öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de lise öğrencisi bıçaklı saldırı düzenledi: Bir öğretmen yaşamını yitirdi. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iki öğretmen ile bir öğrenciyi bıçaklayan 17 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre durumu ağır olan öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY SAAT 11.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi’nde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’yı (15) yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan F.N.Ç.’nin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre ağır yaralanan öğretmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci F.S.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden 1’inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.