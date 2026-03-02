Tapu sahiplerine 31 Mart uyarısı: Kira beyannamesi vermeyene vergi cezası yolda!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. 2025 yılında mal ve haklarını kiraya veren mülk sahiplerinin elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri önem taşıyor.

Konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve diğer hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, kira geliri kapsamında değerlendiriliyor. Bu gelirleri elde eden mal sahipleri, mutasarrıflar (kullanım hakkına sahip olanlar), zilyetler (kullananlar), irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış mal veya haklardan gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi sayılıyor.

KİRA BEYANNAMESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kira geliri beyanı ile ilgili sık sorulan 10 soru ve yanıtı şöyle:

1. Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu var?

2025’te konuttan yıllık 47 bin TL, işyerinden 330 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde edenler, gelir vergisi ödemekle yükümlü.

2. Kira geliri sahipleri beyannameyi ne zaman verecek?

Beyannameler 31 Mart’a kadar verilebilecek.

3. Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, GİB’in “gib.gov.tr” adresindeki Hazır Beyanname Sistemi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla beyanname verebilecek. Vergi dairelerinden de beyanname sunulabilir.

4. Geçmiş veya gelecek yıllara ait kira gelirleri beyanı nasıl olacak?

Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri olarak beyan edilecek. Gelecek yıllara ait peşin ödemeler ise ilgili olduğu yılın geliri sayılacak.

5. Kira geliri istisnasından kimler yararlanamaz?

Ticari, zirai veya mesleki kazanç beyan edenler, yıllık 47 bin TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ve toplam kazancı 1 milyon 200 bin TL’yi aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.

6. Gurbetçiler Türkiye’de kiraya verdikleri mülk için beyanname vermek zorunda mı?

Yurtdışında yaşayanlar, Türkiye’de elde ettikleri gelirler bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması ile cep telefonlarından beyanname verebilecek.

7. Meskene birden fazla kişi ortaksa beyanname nasıl verilecek?

Ortaklar, kendi hissesine düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan edecek.

8. Beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ceza uygulanır mı?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannameler süresinde verilmezse özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Vergi süresinde ödenmezse verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

9. Tahakkuk eden gelir vergisi nasıl ödenecek?

Vergi, Dijital Vergi Dairesi veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi-banka kartı veya havale yöntemleriyle, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebilir.

10. Vergi ödemeleri taksitlendirilebilir mi?

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti 31 Mart’a, ikinci taksiti 31 Temmuz’a kadar ödenecek.