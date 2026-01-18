iPhone 18 Pro'nun ön kamera tasarımına yönelik yeni bir video ortaya çıktı

Apple'ın yeni iPhone serisi 18 modellerine yönelik yeni iddialar var. Telefonun ön kamera tasarımının değişeceğine yönelik bir süredir iddialar bulunuyor. Ancak bunun somut olarak nasıl olacağı söylenmiyordu. Yeni yayınlanan bir videoda ise telefonun ön kamerasının köşeye ekran deliği şeklinde taşınacağı iddia ediliyor.

iPhone 18 Pro'nun ortadan yan tarafa taşınan bu ön kamerası daha fazla ekran alanı sağlayacak gibi duruyor.

Her ne kadar Dynamic Island(Dinamik Ada) özelliği tamamen ortadan kaldırılıyor gibi düşünülse de öyle olmayacağı da söyleniyor. Üst kısma çekilen kamera çentiği halen Dinamik Ada özelliği taşıyacak. Sadece daha az dikkat dağıtıcı şekilde olacak.

Söylenene göre iPhone 18 Pro'nun kamerası değişken diyafram sistemine de sahip olabilir. Bu sayede lens fiziksel olarak ışık miktarını ayarlayabilme potansiyeline sahip olacak.

Telefon serisinin aynı zamanda yeni bir bordo rengine sahip olacağı da aktarılıyor.