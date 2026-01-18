Google, Çin'in yapay zeka konusunda farkı kapattığını düşünüyor

Çin, yapay zeka alanında batının teknolojik üstünlüğüne hiç beklenmedik bir hızla yaklaşıyor. Google’ın yapay zeka biriminin başındaki isim olan Demis Hassabis, Çinli modellerin artık batılı rakiplerinin sadece “birkaç ay” gerisinde olduğunu söyledi.

Bu açıklama, uzmanların sadece birkaç yıl önce yaptığı öngörüleri altüst ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin, Çin’in ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla uyguladığı çip kısıtlamalarına rağmen, Pekin yönetimi bu teknolojik yarışı bırakmıyor ve aksine aradaki mesafeyi mucizevi bir şekilde kapatıyor.

Chip'in aktardığına göre Hassabis'in dikkat çektiği en önemli nokta ise “taklit” ile “yenilik” arasındaki ince çizgi. Çinli şirketlerin mevcut teknolojiye yetişme konusunda harika bir iş çıkardığını kabul eden Hassabis, asıl sınavın henüz verilmediğini düşünüyor. Mevcut modelleri kopyalamak ya da onlara yaklaşmak bir başarı olsa da, yapay zekanın sınırlarını belirleyen yepyeni bir mimariyi, örneğin Transformer modelinden daha ileri bir yapıyı Çin’in icat edip edemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Çin’in bu tarz köklü bir inovasyon sergilediği görülmedi ama mevcut gelişim hızı kimsenin bu ihtimali göz ardı etmesine izin vermiyor.

DEEPSEEK VE DOĞUNUN YÜKSELEN GÜCÜ

Çin’in bu yarıştaki en büyük hamlesi şüphesiz “DeepSeek” oldu. Yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen bu model, Amerikalı veya Avrupalı rakiplerinin henüz ücretsiz sunmadığı gelişmiş düşünme yeteneklerini kullanıcılarına bedava açarak piyasayı sarstı. Üstelik bu sistemi açık kaynaklı hale getirmesi, sektördeki tüm dengeleri değiştirdi.

Çin’in gücü sadece DeepSeek ile sınırlı değil. Alibaba’nın Qwen modeli, MiniMax ve Manus AI gibi sistemler de rakipleriyle kafa kafaya performans sergiliyor. Yakın zamanda çıkması beklenen yeni DeepSeek ürünü, Hassabis'in “sadece birkaç ay gerideler” tezinin ne kadar haklı olduğunu kanıtlayacak bir test görevi görecek.

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang da bu görüşleri destekleyen bir tablo çiziyor. Huang’ın söylediğine göre Çin, enerji konusunda Batı'dan ileride yer alırken, altyapı ve yapay zeka modelleri konusunda ise hemen arkasından geliyor. Her ne kadar çip teknolojisinde ABD hala liderliğini korusa da, Çin yazılım ve verimlilikle bu açığı kapatıyor.

Hem Washington hem de Pekin yönetimi, “Yapay Genel Zeka”ya (AGI) ilk ulaşan taraf olmanın, tarihin akışını değiştirecek bir avantaj sağlayacağını biliyor. Bu devasa rekabette ipi kimin göğüsleyeceğini ise sadece zaman gösterecek.