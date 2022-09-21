iPhone kullanıcılarının tepkisini çeken özellik değişiyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 13:33

iOS 16.1 için yayınlanan yeni bir beta sürüm güncellemesi, iPhone'lardaki pil göstergesini yeniledi. Ekranın sağ üst kısmında yer alan ikon, artık doluluk seviyesine göre değişiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kısa bir süre önce kullanıcıların hizmetine sunduğu iOS 16, sayısız sorunla birlikte geldi. Bu sorunlar arasında cihaz etkinleştirmeyi engelleyen çok ciddi bir hata olduğu gibi kullanıcıların uygulamaları kullanmasına sekte vuran kopyala-yapıştır işlevi gibi nispeten küçük hatalarda vardı. Apple şu sıralar, bu sorunları çözmek için uğraşıyor.

Kullanıcıların şikayetlerine göre değişiklikler yapılıyor

Webtekno'nun haberine göre iOS 16, hataların yanı sıra kullanıcı şikayetleriyle de gündemden düşmedi. Örneğin pil göstergesi. Öyle ki iOS 16, pil yüzdesini de gösteren yeni bir gösterge ile geldi. Ancak bu kez de batarya seviyesini gösteren kısım sabit hale getirilmişti. Kullanıcılar ise bu duruma tepki gösterdiler. Kullanıcıların genel talebi, pil yüzdesi düştükçe pil ikonundaki doluluk seviyesinin düşmesiydi. Apple, kullanıcıların talebini karşılıksız bırakmamış gibi görünüyor.

Apple, iOS 16.1 için yeni bir beta sürüm güncellemesi yayınladı ve bu güncelleme, kullanıcıların istediği hareketli doluluk seviyesini içeriyor. Ancak güncellemedeki tek yenilik bu değil. Öyle ki kullanıcılar, kilit ekranlarında da pil yüzdesini görebilecekler. Bu özellik tıpkı iOS 15'te olduğu gibi çalışacak. Böylelikle kullanıcıların talepleri karşılanmış olacak.

Apple, iOS 16.1'in kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacağını açıklamadı. Ancak bu noktada, çok uzun bir süre beklenileceğini düşünmüyoruz. Zira iOS 16, zaten sayısız hatayla geldi ve kullanıcı deneyimi, şu an için pek de iyi durumda değil. Bu sorunların çözülebilmesi için güncellemenin maksimum hızda yapılması gerekiyor. Özetle iOS 16.1, birkaç gün içerisinde yayınlanabilir.



