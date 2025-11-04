iPhone'lar için iOS 26.1 yayınlandı! Yeni özellikler ve değişiklikler neler?

Apple, iPhone'lar için tasarım değişikliklerini de içeren iOS 26'yı yayınlamadan aylar önce tanıtmış ardından eylül ayında desteklenen cihazlara sunmuştu. Bazıları tarafından sevilen bazıları tarafından sevilmeyen yeni tasarım değişikliklerine ek olarak bazı teknik sorunlar da bildirilmişti.

Daha önce de olduğu gibi eski iPhone'larda yaşanan bazı teknik sorunlara ek olarak yeni tanıtılan iPhone 17 modellerinde dahi kamera ve ekran sorunları bildirilmişti. Büyük bir güncelleme sunan Apple, hem başlıca sorunları çözmeye odaklanıyor hem de yenilikler sunuyor.

Artık yeni güncelleme ile cam tasarımını beğenmeyenler ayarlama yapabilecekler. Ekran ve Parlaklık menüsünde, yeni arayüzünün görünümünü değiştirmek için yeni bir ayar yer alıyor. Kullanıcılar, kontrastı artıran ve öğeleri daha az şeffaf hale getiren Şeffaf ve Renkli modlar arasında seçim yapabiliyor.

Bir diğer özellik ise kilit ekranındayken kamerayı kapatma yeteneği oluyor. Apple, telefon cebinizdeyken yanlışlıkla etkinleştirmeleri önlemeye yardımcı olacak şekilde kamerayı açmak için kaydırma hareketini devredışı bırakma seçeneğini ekledi.

Alarm ve zamanlayıcı arayüzü güncellendi, aramalar sırasında daha az titreşim ve Apple Intelligence için yeni Türkçe başta olmak üzere Danca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Portekizce, Çince ve Vietnamca gibi diller desteklenmeye başlandı.

Öte yandan ilk olarak İngilizce ve İspanyolca olarak sunulan AirPods gerçek zamanlı çeviri özelliği Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince için de destekleniyor.

Apple Music için yeni şarkının adını dokunarak sonraki ya da önceki şarkıya geçme imkanı sunuldu. Bunun dışında diğer uygulamalar ve ayarlar için küçük değişiklikler geldi.