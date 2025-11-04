Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bilim insanları, yapay zekayı denetleyen testlerde kusur buldu

Bilim insanları, yapay zekayı denetleyen testlerde kusur buldu

4.11.2025 18:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bilim insanları, yapay zekayı denetleyen testlerde kusur buldu

Bilim insanları, yapay zekanın güvenliği ve etkinliğini kontrol eden 445 değerlendirme testinde "sonuçların geçerliliğini zedeleyecek" kusurlar olduğunu tespit etti.

İngiltere Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsünden bilgisayar bilimciler ile Stanford, Berkeley ve Oxford üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 14 kurumdan 29 araştırmacı, "Önemli Olanı Ölçmek: Büyük Dil Modeli Kıyaslamalarında Yapı Geçerliği" başlıklı bir çalışma yaptı.

Bilim insanları çalışmada, yapay zekanın alt dallarından olan "doğal dil işleme" ve "makine öğrenimi" alanlarının önde gelen konferanslarından alınan 445 değerlendirme testini sistematik olarak inceledi.

İncelemeler sonucunda, testlerin neredeyse hepsinin "sonuçların geçerliliğini zedeleyebilecek" kusurlara sahip olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın baş yazarı, Oxford İnternet Enstitüsünden Andrew Bean, çalışmaya ilişkin Guardian'a yaptığı açıklamada, kullanılan bu testlerin büyük teknoloji şirketleri tarafından piyasaya sürülen son yapay zeka modellerinin değerlendirilmesinde kullanıldığını söyledi.

Bean, değerlendirme testlerinin yapay zekayla ilgili tüm iddiaların temelini oluşturduğuna vurgu yaparak ortak tanımlar ve sağlıklı ölçümler olmadan modellerin gerçekten gelişip gelişmediğini anlamanın zorlaştığını kaydetti.

İlgili Konular: #Yapay zeka #bilim #yapay zekanın zararları

İlgili Haberler

NASA’dan Ay görevi için alternatif plan açıklaması
NASA’dan Ay görevi için alternatif plan açıklaması NASA’nın, Ay’a insanlı inişi hedefleyen ‘Artemis III’ programında yaşanan gecikmelerin ardından alternatif çözümler aradığı bildirildi.
Ekim ayında hangi Android telefonlar en güçlü oldular?
Ekim ayında hangi Android telefonlar en güçlü oldular? Her ay yaptığı testlerle en güçlü Android telefonları açıklayan AnTuTu, ekim ayında en yüksek performansı gösteren cihazları açıkladı.
Apple'ın Siri'sine Google Gemini desteği sunulabilir
Apple'ın Siri'sine Google Gemini desteği sunulabilir Apple Siri için yeni planlar yapmaya başladı. Bu planlar arasında bir süredir gündemde olan Google desteği, Gemini tarafından gelecek.