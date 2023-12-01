iPhone'larda belge tarama nasıl yapılır? iPhone'larda Notlar uygulaması ile belge nasıl taranır?
Dünyanın en çok kullanılan telefonlarından olan iPhone'lara yeni bir özellik eklendi. Notlar uygulamasına eklenen özellik sayesinde kullanıcılar belgeleri tarayabiliyor. Peki iPhone'larda belge tarama nasıl yapılır? iPhone'larda Notlar uygulaması ile belge nasıl taranır?
Apple'ın iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde yer alan Notlar uygulaması, belgelerinizi hızlı bir şekilde tarayabilmenize olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar makbuzlardan yemek tariflerine kadar her türlü belgeyi kolayca takip edebiliyor. Peki iPhone'larda belge tarama nasıl yapılır?
İPHONE'LARDA BELGE TARAMA NASIL YAPILIR?
Belge tarama işlemi oldukça basittir:
- Notlar uygulamasını açın ve yeni bir not oluşturun.
- Kamera simgesine dokunun ve ardından "Belgeleri Tara" seçeneğini seçin.
- Belge tarama arayüzü açıldığında, isteğe bağlı olarak renkli, gri tonlamalı, siyah beyaz veya fotoğraf seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
- Flaş ayarlarını kontrol etmek için flaş simgesine dokunun.
- Kamerayı belgenize odaklayın ve sarı kutunun belgenizin kenarlarıyla düzgün hizalandığından emin olun.
- Belge hizalandığında, fotoğraf çekmek için kamera düğmesine basın. Otomatik deklanşör seçeneği açıksa, belge otomatik olarak taranacaktır.
- Tarama işlemi tamamlandığında "Bitti" seçeneğine dokunun.
Taranan belgeniz otomatik olarak oluşturulan notta saklanacak ve isterseniz düzenleyebileceksiniz. Düzenleme araçları arasında ek tarama ekleme, kırpma, renk değiştirme gibi seçenekler yer almaktadır. Tüm belgelerinizi taradıktan sonra "Kaydet" seçeneğine dokunarak Notlar uygulamasına geri dönebilirsiniz.
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