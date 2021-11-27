Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda 'robot garsonlar' işe başladı
Irak'ın Musul kentinde bir grup üniversite öğrencisinin açtığı restoranda robot garsonlar işbaşı yaptı.
Musul kent merkezinde kısa süre önce açılan restoranda hizmet vermeye başlayan robot garsonlar ilgiyle karşılandı. Siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunabilen robotların 15 çeşitten oluşan menüyü servis edebildiği belirtildi.
Restorana gelen müşterilerin, masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerini mutfağa ilettiği ve mutfaktan çıkan yemekleri alan robot garsonun servis edeceği masaya kadar ilerlediği öğrenildi.
ÖNÜNE BİRİ GEÇTİĞİNDE KONUŞABİLİYOR
Restoran sahibi Rami Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmetinin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Abdurrahman, kendisi gibi üniversite öğrencisi birkaç arkadaşıyla bu işe girdiklerini belirtti.
Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini aktaran Abdurrahman, servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne biri geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti. Abdurrahman, restoranda ayrı bir bölüm ayırdıkları çocukların da burada akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu ifade etti.
ROBOT GARSONLAR MÜŞTERİ ÇEKİYOR
Restoranın müşterilerinden Selim Kado, robot garsonları merak ettiği için Musul'un bir ilçesinden özellikle buraya geldiğini söyledi. Uygulamayı yakından görmekten memnun olduğunu aktaran Kado, "Robot garsonun restoranda dolaşması bile çok sıra dışı bir şey. Buraya gelen herkes sipariş vermeden önce telefonu eline alıp video çekmeye başlıyor." dedi.
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