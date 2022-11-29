İşitme engellilerin müzik dinlemesine yardımcı olacak bir cihaz geliştiriyor

29 Kasım 2022 Salı, 15:53

İşitme engelliler, beynin işitmek için kullanılan bölümünde titreşim hissederek müzik dinleyebiliyor ve konserlerden keyif alıyor.

İspanya Malaga Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu titreşimleri geliştiren ve işitme engellilerin müzik dinlemesine yardımcı olan bir cihaz tasarladı.

"HEDEFİMİZ MÜZİK DİNLEYEBİLMELERİ"

Tasarlanan cihaz, enstrumanlardan çıkan titreşimleri kullanarak beyne, ekibin 'dokunsal yanılsama' adını verdikleri çeşitli uyarıcılar yolluyor.

Yayınlanan makalenin yazarı Paul Remache, "Uzun vadede hedefimiz, işitme engellilerin müzik 'dinleyebilmesi'" dedi.

Cihaz, henüz prototip aşamasında ve sadece bir bilgisayara bağlanarak çalışabiliyor ancak ekibin hedefi, cihazı taşınabilir bir hale getirerek konserlerde kullanılabilmesi.

RUHSAL SAĞLIĞI OLUMLU ETKİLİYOR

Araştırmanın odağı müziği, bireylerin ruhsal bozukluklarını düzeltmek ve ağrı tedavisi için kullanmak.

Araştırmayı yürüten ekip, cihaza kodlanan algoritmanın nasıl çalışacağını anlamak için 50'den fazla katılımcıyla bir çalışma yürüttü.

Katılımcılar, gürültü önleyici kullaklık takarak duyma yetilerini etkisiz hale getirdikten sonra bileklerine bağlanan cihazları test etti. Elde edilen sonuçlarla, geliştirilen cihaz aracılığıyla müzik 'dinlemenin', ruhsal sağlığa olumlu etkilerde bulunduğu öğrenildi.

Elde edilen veriler sayesinde titreşimin, sesten daha hoş ve normalden farklı duygusal tepkilere yol açtığı öğrenildi. Araştırmacılar konu hakkında, "Ritim, tempo ve melodi, yarattıkları 'dokunsal yanılsamalar' ile normal sesten farklı bir duygusal tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, daha önce işitme engellilerin müzik dinlemesine yardımcı olacak çeşitli cihazlar üretmeyi denemişti ancak bu tasarım, müziğe duygusal bir tepki verilmesini sağlayan ilk cihaz oldu.