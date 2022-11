Müzik Vitrini

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Dünya Kupası’ndan soğuduk müzikten de soğutmayın

Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na nasıl ev sahipliği yapabildiği, FIFA’nın karanlık yüzü ya da dönen dolaplar beni ırgalamaz, ilgi alanım da değil ama işin içine Dünya Kupası şarkıları girince işler değişir. Burnumu sokarım. Ah nerede o pop opera yıldızları centilmen yakışıklılar, Il Divo ve R&B kraliçesi Toni Braxton’la gerçekleşen açılış, ah nerede o Latin süper star Ricky Martin ve elbette ah nerede o Latin kraliçesi Shakira’nın resmi kupa şarkıları? 2022 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı her ne kadar üç dilde (İngilizce, İspanyolca, Arapça) söylense de Ortadoğu’nun divası Mısır asıllı Lübnanlı şarkıcı Miriam Fares’i, rap divası Nicki Minaj ve Kolombiyalı süperstar Maluma’yı buluştursa da dünya kupasının başına gelen felaketi şarkılardan da anlıyorsunuz.

Belki de bugüne kadar Dünya Kupası şarkıları içinde en yüksek enerjili ve pozitif şarkı, adeta yüzünden ve gülüşünden de ışık saçan Porto Rikolu süperstar Ricky Martin’in, kupada ev sahibi Fransa’nın mutlu sona ulaştığı 1998 Dünya Kupası şarkısı “La Copa De La Vida/ The Cup Of Life” olmuştur. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı, 2006 Dünya Kupası resmi şarkısında R&B divası Toni Braxton ve pop opera yakışıklıları Il Divo’nun kupa şarkısı “The Time of Our Lives” parçasındaki kalitesini kim unutabilir ki?

Travma

Üstünden biraz zaman geçince bu yıl maruz kaldığımız Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares’in “Tukoh Taka” şarkısının travmasını atlattığınızı varsayarak yazıyorum, aslında şarkının altyapısı müthiş eğlenceli ancak talihsiz Miriam Fares’e düşen nakaratı “Tukoh Taka” ve defalarca söylenen tekrarı şarkıyı bir felakete dönüştürüyor. Nicki Minaj ve Maluma kendi bölümlerini yine de yırtmışlar ne var ki Dünya Kupası şarkısı bütününde abuk sabuk bir şarkıya dönüşmüş.

Yaman çelişki

Bununla birlikte Kore Pop süper grubu BTS’den Jungkook’ın yayımladığı, 2022 FIFA Dünya Kupası şarkısı “Dreamers”ın dijital platformlardaki versiyonunda yalnızca Jungkook’un vokalleri yer alırken Katarlı şarkıcı Fahad Al Kubaisi, Dünya Kupası açılış törenindeki canlı performansa da eşlik etti. Fahad Al Kubaisi FIFA Dünya Kupası resmi albümünde de “All Around the World” adlı şarkıyı Arriane Sayegh ve Luis Fernando Sanchez ile söylemiş ki şarkı tam bir müsamere şarkısı. Hele hele, “heyya heyya, vamos vamos” kısımlarını dinlerseniz sadece kupadan değil müzikten de soğursunuz. Ne var ki BTS ‘nin yıldızı Jungkook’un şarkısı ‘Dreamers’ tam 100 ülkede itunes 1 numarası olmayı başardı elbette şu sıraladıklarıma göre yine de daha tipik ve klişe olmasına bile şükredeceğiniz, mutlu bir kupa şarkısı. Ancak şarkının sözlerinde “Tek yol aşka saygı duymak” diyor bir yerde ve bunu söylediği ülke de Katar. Tam da FIFA, Dünya Kupası’nda takım kaptanlarının LGBTQ mesaj ve desteği ‘One Love’ kol bandı takmasını yasaklamışken ve tepkiler büyürken tam da eşcinselliğin yasadışı olduğu Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’daki yasalara karşı sembolik bir tepki varken. Bu şarkının sözleri de ne yaman çelişkidir ve neresinden tutarsınız siz düşünün.