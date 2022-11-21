Engelli çalışanlar örgütleniyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Engelli İstatistik Bülteni 2022 ağustos ayı raporuna göre toplam engelli sayısı 2 milyon 511 bin 950 olarak belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz 2022 verilerine göre, engelli yurttaşların işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 35.4, kadınlarda ise yüzde 12.5 olarak açıklandı.

Engelli çalışanların yaşadıkları baskı ve ayrımcılığa karşı Engelli Çalışanların Haklarını Savunma, İzleme ve Geliştirme Platformu (EÇSAV) kuruldu.

‘ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN’

Engellilerin özel durumlarının çalışma yaşamında dikkate alınmadığını belirten EÇSAV Sözcüsü Ezgi Kılıç, engelli çalışanların sağlık durumlarına ilişkin eşit olmayan ve ayrımcı uygulamaların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

(Ezgi Kılıç)

Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engelli bireylerin eşit ve adil bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak adına çözümler üretmek, bu çözümleri ilgililerle paylaşmak ve kamuoyunda engelli çalışanlarla ilgili konuları tartışmaya açmak için bir platform kurduk. Her çeşit baskının gerçekleştiği işyerlerinde, engelli çalışanların durumlarını gündeme getirmek ve yaşanan tüm sorunlara karşı ortak bir irade yaratmak istiyoruz.”