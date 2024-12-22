İsrailli casus yazılım şirketi tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Küresel çapta gazeteci, aktivist ve siyasetçinin takip edilmesi için kullanıldığı öne sürülen “Pegasus” casus yazılımını üreten İsrail merkezli NSO Group şirketi 2019 yılında WhatsApp tarafından ABD’de dava edildi. Şirketin WhatsApp uygulamasında bulunan bir açıktan yararlanarak yaklaşık 1400 cihaza Pegasus yazılımını sızdırdığı gerekçesiyle açılan davada önceki gün karar verildi. NSO Group tazminata mahkûm edilirken ödenecek tazminatın 3 Mart 2025 tarihinde görülecek duruşmayla belirleneceği ifade edildi. WhatsApp’tan sorumlu Meta yöneticisi Will Catchart karara ilişkin “Mahremiyet için çok önemli bir karar. Casus yazılım üreten şirketlerin dokunulmazlığın arkasına sığınarak hukuksuz uygulamalarının sorumluluğundan kaçamayacağına inanıyoruz. Bu yüzden davamızı sunmak için beş yıl harcadık. Gözetim şirketleri hukuksuz casusluk girişimlerin görmezlikten gelinmeyeceğinin farkında olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIK ONAYLI

Pegasus yazılımının satışı sadece istihbarat servisi ve hükümetlere yapılabiliyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından 2021’de yapılan bir araştırmaya göre Pegasus müşterileri tarafından hedeflenen 50 bin telefon numarası bulunuyor. NSO Group’un yaptığı bütün satışlar ise İsrail Savunma Bakanlığı’nın onayından geçiyor ve yazılım İsrail ülke kodu bulunan sim kartlarında çalışmıyor.