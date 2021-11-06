Issız çölde bulundu: Bilim insanları sırrını çözdü

06 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Yeni bir araştırmada 75 kilometrelik bir alana yayılan koyu yeşil ve siyah parçaların yaklaşık 12 bin yıl önce Atacama Çölü üzerinde patlayan bir kuyrukyıldızdan kaynaklandığı ortaya kondu.

Hakemli bilimsel dergi Geology’de yayımlanan bulgular, havada meydana gelen patlama sırasında çöle saçılan ve silikat cam bileşenlerini içeren malzemelerin yüzeydeki toprakla etkileşime girerek bu sıradışı manzarayı oluşturduğunu gösterdi.

Daha önce bu cam parçalarının civardaki otlakların yanmasıyla veya volkanik patlamayla meydana gelmiş olabileceği düşünülüyordu ama yeni çalışma, bu iki ihtimalin elenmesini sağladı ve "Dünya dışı" bir faktörün varlığını destekleyecek kanıtlar ortaya koydu.

Çölden toplanan cam parçalarının bileşenlerini inceleyen bilim insanları, bu örneklerde tespit ettikleri mineralleri, NASA’nın Stardust görevinde Wild 2 adlı kuyrukluyıldızdan alınan örneklerdeki minerallerle karşılaştırdı.

İncelemeler örneklerin uyuştuğunu gösterdi. Ayrıca söz konusu parçaların ancak bin 700 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşabileceğini ortaya çıkardı.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden ve araştırmanın yazarlarından Jeolog Pete Schultz, "Yüzeyin hemen üzerinde patlayan bir ateş topundan yayılan termal radyasyonun ve rüzgarların oluşturduğu camların artık Dünya üzerinde ilk kez net bir kanıtı var" diye konuştu:

Böylesine geniş bir alanda böyle çarpıcı bir etki yarattığına göre gerçekten büyük bir patlamaymış.

Araştırmacılar, artık patlamanın kesin tarihini belirlemeye odaklandı. Zira patlamanın gerçekleştiği tahmin edilen 12 bin yıl önce bölgedeki büyük memeliler de yok olmuştu.

Olayın kesin tarihinin belirlenmesi, memelilerin yok oluşuyla patlama arasındaki olası ilişkiye de ışık tutabilir.

Kaynak: Independent Türkçe