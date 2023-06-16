İtalya Başbakanı, Elon Musk ile 'yapay zeka' odağında görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'li iş insanı Elon Musk ile yapay zekanın fırsatlarını ve risklerini görüştü.

AA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:45
İtalya Başbakanı, Elon Musk ile 'yapay zeka' odağında görüştü
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Roma’daki başbakanlık sarayı Chigi'de yapılan görüşmeye dair Meloni, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Başbakan Meloni, paylaşımında, Elon Musk'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Çok verimli bir toplantı idi. Büyük bir samimiyetle yapay zekanın fırsatları ile risklerini, Avrupa'da piyasa düzenlemelerini ve doğum oranları gibi bazı önemli konuları ele aldık. Bizi birleştiren gelecekteki zorluklara beraber ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Meloni'den önce Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de bir araya geldi.


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