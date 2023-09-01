James Webb, Girdap Gökadası'nın görselini gönderdi! Etkileyici
James Webb Teleskobu Girdap Gökadası'nın görüntülerini kaydetti. Rengarenk ve parlak olan bu girdap, etkiyeci görünüyor.
ESA’nın Girdap Gökadası’na dair daha önceki gözlemlerinde açıkladığı üzere, NGC 5195 büyük galaksinin yanından geçtiğinde, onun kütleçekimsel kuvveti “Girdap’ın gözleme şeklindeki diski içindeki dalgaları oluşturur.” ESA, bu dalgaların havuzdaki dalgalanmalara benzediğini, genişledikçe yavaşça dışarı doğru döndüğünü söylüyor.
2011'DEN SONRA TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİ
James Webb Uzay Teleskobu daha önce en parlak ve gezegenimsi bulutun fotoğrafını göndermişti. 27 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan M51 ya da NGC 5194 olarak da adlandırılan Girdap Gökadası'nın dikkat çeken bir fotoğrafını görüntüledi.
En son 2011'de görüntülenen M51, 2023 yılında tekrar görüntülenmiş oldu.
Avrupa Uzay Ajansı(ESA) tarafından yayımlanın görüntü, Girdap Gökadası'nın gizemli dünyasına giriş yapmayı sağlıyor. Sarmal galaksiye yakından bakmayı sağlayan yeni görüntü, baş döndürücü sarmalsal bir yapıya sahip.
Buradaki devasa sarmal yapı gökadının onda birini oluşturuyor. Çekirdek bölgesinden etrafa doğru genişleyen bu sarmallar, oldukça büyük kollar olarak tanımlanıyor.
ESA'ya göre M51, amatör ve profesyonel astronomi fotoğrafçılığında en fotojenik gökadalardan biri olmasının da yanında ESA’nın Girdap Gökadası’na dair daha önceki gözlemlerinde açıkladığı üzere, NGC 5195 büyük galaksinin yanından geçtiğinde, onun kütleçekimsel kuvveti “Girdap’ın gözleme şeklindeki diski içindeki dalgaları oluşturur.”
ESA, bu dalgaların havuzdaki dalgalanmalara benzediğini, genişledikçe yavaşça dışarı doğru döndüğünü aktarıyor.
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