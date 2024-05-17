James Webb, iki büyük karadeliğin birleştiğini tespit etti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük karadeliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:41
James Webb, iki büyük karadeliğin birleştiğini tespit etti
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ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi. Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

'DEVASA KARADELİKLER GALAKSİLERİN EVRİMİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR'

Cambridge Üniversitesinden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa karadelikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor." ifadesine yer verdi.

Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli karadelik birleşmesi olduğu kaydedildi.

James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli karadeliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.


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