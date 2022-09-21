James Webb Neptün'ün halkaları ilk kez bu kadar net fotoğrafladı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:31

NASA, ESA ve CSA’nın ortaklığıyla geliştirilen ve geçtiğimiz aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, evreni bugüne kadar görmediğimiz şekilde görmemizi sağladı. Henüz geçtiğimiz gün Mars’ı objektifine alan teleskoptan bugün yeni bir görüntü daha geldi.

Webtekno'nun haberine göre Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan bültene göre James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Güneş’e en uzak gezegen Neptün’ü objektifine aldı. Neptün'ün halkaları, bugüne kadar görülmemiş detaylarıyla gözler önüne serildi.

Yukarıda gördüğümüz bu fotoğraflar, Neptün ve gezegenin halkalarıyla birlikte uydularına da yer verdi. İkinci fotoğrafta en üstte parlak bir şekilde gördüğünüz cisim de Neptün’ün en sıra dışı uydusu, tamamen donmuş nitrojenle kaplı olan Triton. Bu uydu, Güneş’ten gelen ışığın %70’ini yansıttığından bu kadar parlak gözüküyordu.

İyi de, Neptün mavi değil miydi?

Avrupa Uzay Ajansı, akıllarda oluşan bu soruya da bir cevap sundu. Ajans, gezegenin neden mavi gözükmediğini “Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam), 0,6 ila 5 mikron arası yakın kızılötesi aralığındaki nesneleri yakalar, bu nedenle Neptün, Webb'e mavi görünmez.” sözleriyle açıkladı.

Peki Neptün’ü neden net bir şekilde göremiyoruz?

James Webb Uzay Teleskobu, en uzak galaksileri bile en net şekilde çekmek üzere geliştirildi. Bunun sağlanması içinse teleskobun tüm ekipmanları, en düşük seviyedeki ışıkları bile yakalayacak şekilde geliştirildi. Fakat bu ekipmanlar, Güneş Sistemi’mizdeki gezegenler gibi büyük bir ışık kaynağına yakın olan ve dolayısıyla yüksek ışık yansıtan yapılarda iyi performans sunamıyor. Yüksek parlaklık, James Webb için pek de olumlu sonuçlar sunmuyor. Bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşmak için: