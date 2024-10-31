James Webb'ten yeni keşif: Karanlık madde üzerindeki gizem perdesi aralanıyor

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:42

James Webb Uzay Teleskobu ile 13 milyar yıl öncesine ait kuasarları gözlemleyen MIT gökbilimcileri, ilginç bir fenomenle karşılaştı. MIT’den fizik profesörü Anna-Christina Eilers, "Bu kuasarlar (süper kütleli kara delikler) o kadar izole görünüyor ki, onlara yeterince madde sağlayacak hiçbir şey olmadığı halde nasıl büyüdüklerini anlamak zor. Evrende bu kadar izole yerlerde bu tür kuasarların nasıl oluştuğu ise en büyük soru” dedi.

Çevresindeki gaz ile tozu içine çeken ve muazzam bir enerji yayarak evrendeki en parlak nesnelerden bazıları haline gelen süper kütleli kara deliklerin, kozmik boşlukta izole şekilde var olması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından geliştirilen James Webb Teleskobu, NIRCam adı verilen özel kızılötesi kameraları sayesinde, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerden gelen eski ışığı yakalayabiliyor.

Yani, JWST’nin kaydettiği her görüntü bizler için “yeni” olsa da, aslında 13 milyar yıl önce evrende var olan bir görüntüyü gösteriyor. Bu özelliğiyle JWST adeta bir “zaman makinesi” gibi çalışarak bilim dünyasına kozmik tarih hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor.

KARANLIK MADDENİN ROLÜ

Sputnik'te yer alan habere göre, bu gizemli kuasarların oluşumu, araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre karanlık madde ile ilgili olabilir. Bilinen maddeye yerçekimi dışında bir etki yapmayan bu gizemli maddenin, evrenin ilk dönemlerinde gaz ve tozu çekip iterek gezegenler ve yıldızlar gibi kozmik yapıların oluşumunu sağladığı düşünülüyor. Araştırma ekibine göre bu kuasarlar, tozla örtülmüş gizli galaksilerle çevrili olabilir.

Leiden Üniversitesi’nden Elia Pizzati ise, “Karanlık madde kozmik ağları, evren modelimizin en sağlam öngörülerinden biri. James Webb Teleskobu ile bu kuasarların kozmik ağın neresine denk geldiğini detaylı şekilde analiz edebileceğiz” diyerek kozmik ağın incelenmesinde bu keşfin önemini vurguladı.

MIT ekibi, bu olağanüstü kuasarların büyüme sırrını çözmek için daha fazla araştırma yapmayı planlıyor. Kara deliklerin, madde olmadan büyüme yollarını keşfetmek ise kozmoloji dünyasına yeni kapılar açabilir. Bu çarpıcı keşif, Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı ve bilim dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.