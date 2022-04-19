Japonya'dan fazla tuz tüketimine çözüm: Elektrikli yemek çubukları

19 Nisan 2022 Salı, 16:45

Meiji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Miyaşita Homei, meşrubat üreticisi Kirin Holdings iş birliğiyle elektrikle uyarılan ve el bileğine giyilebilen mini bilgisayar kullanarak tat artıran yemek çubuğu geliştirdi.

Miyaşita, geliştirilen cihazın, yemekteki sodyum iyonlarını çubuklar aracılığıyla ağza aktarmak için zayıf elektrik akımı kullanıldığını belirterek bu sayede tuzlu tatların 1,5 kat fazla hissedildiğini kaydetti.

Kirin firması araştırmacılarından Sato Ai, aşırı sodyum tüketiminin yüksek tansiyon, felç dahil bazı hastalıklara yol açabileceğine dikkati çekerek "Bunları önlemek için tuz tüketimimizi düşürmeliyiz. Normal yollarla tuz tüketimini düşürürsek, sevdiğimiz yemekleri öğünlerimizden kesmek ya da yavan yemeklere katlanmak zorunda kalırız" ifadesini kullandı.

GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Geleneksel besinlerindeki tuz miktarı göz önünde bulundurulduğunda, tat artıran yemek çubuklarının Japonya içinde yaygın kullanılabileceği belirtiliyor.

Japonya'da bir yetişkinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyesinin iki katına denk gelecek şekilde günlük 10 gram tuz tükettiği biliniyor. Geliştirilen yemek çubuklarının gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

YEMEK TATTIRAN TV EKRANI

Miyaşita geçen yıl, farklı yemek tatlarını taklit edip bunları müşteriye tattıran "televizyon ekranı prototipi" (Taste the TV) geliştirdiğini açıklamıştı. Taste the TV önceden belirlenen bir yiyeceğin tadını püskürtme yoluyla tattıracak 10 farklı aroma kutusu içeriyor.

Sipariş sonrası hijyenik bir filme sarılan tat numunesi, müşterinin denemesi için düz TV ekranına gelerek dönmeye başlıyor.