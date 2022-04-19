Japonya'dan fazla tuz tüketimine çözüm: Elektrikli yemek çubukları
Japon araştırmacılar, öğünlerdeki sodyum tüketimini azaltmak amacıyla tuzlu tatları artıran bilgisayar otomasyonlu yemek çubukları geliştirdi. Cihaz, düşük sodyumlu gıdalardaki tuz tadını yaklaşık 1,5 kat artırıyor. Araştırmacıların dünyada ilk diye nitelediği cihaz, kullanıcıların bileğine takılan mini bilgisayarın tetiklediği elektrik uyarımlarıyla çalışıyor.
Meiji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Miyaşita Homei, meşrubat üreticisi Kirin Holdings iş birliğiyle elektrikle uyarılan ve el bileğine giyilebilen mini bilgisayar kullanarak tat artıran yemek çubuğu geliştirdi.
Miyaşita, geliştirilen cihazın, yemekteki sodyum iyonlarını çubuklar aracılığıyla ağza aktarmak için zayıf elektrik akımı kullanıldığını belirterek bu sayede tuzlu tatların 1,5 kat fazla hissedildiğini kaydetti.
Kirin firması araştırmacılarından Sato Ai, aşırı sodyum tüketiminin yüksek tansiyon, felç dahil bazı hastalıklara yol açabileceğine dikkati çekerek "Bunları önlemek için tuz tüketimimizi düşürmeliyiz. Normal yollarla tuz tüketimini düşürürsek, sevdiğimiz yemekleri öğünlerimizden kesmek ya da yavan yemeklere katlanmak zorunda kalırız" ifadesini kullandı.
GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK
Geleneksel besinlerindeki tuz miktarı göz önünde bulundurulduğunda, tat artıran yemek çubuklarının Japonya içinde yaygın kullanılabileceği belirtiliyor.
Japonya'da bir yetişkinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyesinin iki katına denk gelecek şekilde günlük 10 gram tuz tükettiği biliniyor. Geliştirilen yemek çubuklarının gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.
YEMEK TATTIRAN TV EKRANI
Miyaşita geçen yıl, farklı yemek tatlarını taklit edip bunları müşteriye tattıran "televizyon ekranı prototipi" (Taste the TV) geliştirdiğini açıklamıştı. Taste the TV önceden belirlenen bir yiyeceğin tadını püskürtme yoluyla tattıracak 10 farklı aroma kutusu içeriyor.
Sipariş sonrası hijyenik bir filme sarılan tat numunesi, müşterinin denemesi için düz TV ekranına gelerek dönmeye başlıyor.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan futbolcudan taraftara 'özür' mesajı
- 'NATO müttefikleri güvende değilse...'
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?