Kamera çıkıntısı küçülüyor: iPhone 15 Pro Max için detaylar

iPhone 15 serisi hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Bazıları oldukça olası dururken, bazıları pek de gerçekleşmeyecek gibi duruyor yine de yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Twitter hesabı üzerinden özellikle yeni çıkacak cihazların özelliklerini paylaşan, Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için bazı tüyolar verdi.

Telefonun kamera çıkıntısının küçüleceğini belirten Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için boyut detaylarını aktardı. Bu kapsamda, telefonun yüksekliği 129.9 mm olacakken, genişliği 76.7 mm, kalınlığı 8.3 mm, kamera çıkıntıları 3.6 mm ve toplam kalınlık da 11.84 mm olacak.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu