Kamera çıkıntısı küçülüyor: iPhone 15 Pro Max için detaylar

Apple'ın yeni iPhone serisi bir aksilik çıkmazsa eylül ayında tanıtılacak. Telefon serisi hakkında pek çok detay ortaya çıkmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:09
Kamera çıkıntısı küçülüyor: iPhone 15 Pro Max için detaylar
Abone Ol google-news

iPhone 15 serisi hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Bazıları oldukça olası dururken, bazıları pek de gerçekleşmeyecek gibi duruyor yine de yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Twitter hesabı üzerinden özellikle yeni çıkacak cihazların özelliklerini paylaşan, Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için bazı tüyolar verdi. 

iPHONE 15 SERİSİ İÇİN YENİ DETAYLAR

Telefonun kamera çıkıntısının küçüleceğini belirten Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için boyut detaylarını aktardı. Bu kapsamda, telefonun yüksekliği 129.9 mm olacakken, genişliği 76.7 mm, kalınlığı 8.3 mm, kamera çıkıntıları 3.6 mm ve toplam kalınlık da 11.84 mm olacak. 

Daha önce telefon serisi hakkında yapılan bazı tahminler de var. Örneğin iPhone 15 serisinin pro takılı modellerinde titanyum kaplama kullanılacak ve söylenene göre tüm modellerde USB-C'ye geçilecek ya da tamamen kablosuz bir sistem için şarj portu kaldırılacak. 

Tasarım tarafında ses getiren detaylardan biri de şüphesiz yeni bir kırmızı renk tonunun ekleneceğinin söylenmesi olmuştu.

 


apple Apple 2023 Apple iPhone 15 iphone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 RAM kapasitesi

İlgili Haberler

iPhone 15’in özel renkleri sızdırıldı

iPhone 15’in özel renkleri sızdırıldı
iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte yeni çıkan bilgiler

iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte yeni çıkan bilgiler
iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon

iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon

En Çok Okunan Haberler