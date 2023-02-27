Kamera çıkıntısı küçülüyor: iPhone 15 Pro Max için detaylar

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:09

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:09

iPhone 15 serisi hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Bazıları oldukça olası dururken, bazıları pek de gerçekleşmeyecek gibi duruyor yine de yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Twitter hesabı üzerinden özellikle yeni çıkacak cihazların özelliklerini paylaşan, Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için bazı tüyolar verdi.

iPHONE 15 SERİSİ İÇİN YENİ DETAYLAR

Telefonun kamera çıkıntısının küçüleceğini belirten Ice Universe, iPhone 15 Pro Max için boyut detaylarını aktardı. Bu kapsamda, telefonun yüksekliği 129.9 mm olacakken, genişliği 76.7 mm, kalınlığı 8.3 mm, kamera çıkıntıları 3.6 mm ve toplam kalınlık da 11.84 mm olacak.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Daha önce telefon serisi hakkında yapılan bazı tahminler de var. Örneğin iPhone 15 serisinin pro takılı modellerinde titanyum kaplama kullanılacak ve söylenene göre tüm modellerde USB-C'ye geçilecek ya da tamamen kablosuz bir sistem için şarj portu kaldırılacak.

Tasarım tarafında ses getiren detaylardan biri de şüphesiz yeni bir kırmızı renk tonunun ekleneceğinin söylenmesi olmuştu.