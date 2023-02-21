16 yıllık kutusu açılmamış iPhone, 38 iPhone 14 fiyatına satıldı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:17

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 09:18

Apple, Steve Jobs önderliğinde 2007 yılında tarihe geçecek bir etkinlikle ilk iPhone’u tanıttı. 3,5 inç dokunmatik ekranla gelen cihaz, sahip olduğu yenilikçi özellikleriyle akıllı telefonlara adeta çağ atlatmıştı. Bu nedenle de ikonik cihaz bugünlerde bile büyük ilgi görmeye devam ediyordu.

Geçtiğimiz aylarda LCG Auctions isimli bir müzayede evi, 2007’de çıkan ve kutusunda hiç çıkarılmayan bir iPhone’u satışa çıkarmış ve telefon 39 bin 339 dolara alıcı bulmuştu. Şimdi ise yine kutusu açılmamış bir başka iPhone daha yine aynı müzayede evi tarafından satıldı. Üstelik bu sefer çok daha yüksek bir fiyata.

KUTUSU AÇILMAYAN iPHONE 63 BİN 356 DOLARA SATILDI

LCG Auctions, bu ayın başlarında yukarıdan gördüğünüz kutusu açılmamış ilk iPhone’u 2500 dolardan başlayan bir açık artırmayla satışa sundu. Bu süreçte de birçok insandan telefona hızla yükselen teklifler geldi. 19 Şubat tarihinde ise açık artırma sonlandı ve 63.356 dolar (1 milyon 195 bin 166 TL) veren bir kişi telefona sahip oldu.

Telefon 2007'de 599 dolara satışa çıkmıştı.

Webtekno'da yer verilen detaylara göre cihaz, beklenenden de yüksek bir fiyata satıldı. Müzayede öncesi telefon için beklenen değerleme 50 bin dolar civarıydı. Ancak satış gerçekleştiğinde, iPhone’un bu miktardan yüzde 27 daha yüksek bir paraya satıldığı görüldü.

Business Insider’ın aktardığına göre kutusu açılmamış bu iPhone, ilk olarak Karen Green isimli bir kişiye hediye olarak geldi. Green, ABD’deki operatörlerden biri olan Verizon’ı kullanıyordu; ancak iPhone, yalnızca AT&T isimli telekomünikasyon şirketinin müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Green de bu sebeple telefonu rafa kaldırdı. Hiç açılmayan cihaz, yıllar sonra da LCG Auctions aracılığıyla satıldı.