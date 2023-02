iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon

Apple önemli bir hamle yaparak iPhone serisinin büyük çentikli tasarımını değiştirmiş ve pro modellere Dynamic Island'ı getirmişti. Kullanıcıların çok daha küçük ve akıllı bir yapıya kavuşmasını sağlayan bu özellik, geçen yıl son aylarında üçüncü taraf bir mobil uygulama olarak Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. Bir geliştirici tarafından oluşturulan bu özelliği resmen getiren ilk Android telefon modeli belli oldu.

Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda ortaya çıktığı kadarıyla Android tarafa bu tasarımı ilk getiren model Realme olacak.

Şirketin yöneticilerinden olan Madhav Sheth, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda markanın C-serisine ait olduğu belirtilen modelde Dynamic Island benzeri bir görünüm var.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...?????



So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...??



Again, on behalf of @Smartprix ???? https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe