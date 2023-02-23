iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon

iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla karşımıza çıkan Dynamic Island, Android kullanıcılarının da ilgisini çekmişti. Bu kapsamda Android tarafa da geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:15
iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon
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Apple önemli bir hamle yaparak iPhone serisinin büyük çentikli tasarımını değiştirmiş ve pro modellere Dynamic Island'ı getirmişti. Kullanıcıların çok daha küçük ve akıllı bir yapıya kavuşmasını sağlayan bu özellik, geçen yıl son aylarında üçüncü taraf bir mobil uygulama olarak Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. Bir geliştirici tarafından oluşturulan bu özelliği resmen getiren ilk Android telefon modeli belli oldu. 

BİR iPHONE ÖZELLİĞİ DAHA ANDROID TELEFON İÇİN GELİYOR

Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda ortaya çıktığı kadarıyla Android tarafa bu tasarımı ilk getiren model Realme olacak.

Şirketin yöneticilerinden olan Madhav Sheth, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda markanın C-serisine ait olduğu belirtilen modelde Dynamic Island benzeri bir görünüm var.

 

Ekranın üst kısmında ince ve uzun bir bildirim çubuğu olarak konumlandırılan tasarımın paylaşımı, Sheth tarafından kısa süre içinde ilginç bir şekilde silindi. OnLeaks ise boş durmadı ve paylaşımın ardından kısa bir animasyon yayınlayarak aslında özelliğin telefonlarda nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. 


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