iPhone 14'ün 'Dynamic Island'ını kopyalayacak ilk Android telefon
iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla karşımıza çıkan Dynamic Island, Android kullanıcılarının da ilgisini çekmişti. Bu kapsamda Android tarafa da geliyor.
Apple önemli bir hamle yaparak iPhone serisinin büyük çentikli tasarımını değiştirmiş ve pro modellere Dynamic Island'ı getirmişti. Kullanıcıların çok daha küçük ve akıllı bir yapıya kavuşmasını sağlayan bu özellik, geçen yıl son aylarında üçüncü taraf bir mobil uygulama olarak Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. Bir geliştirici tarafından oluşturulan bu özelliği resmen getiren ilk Android telefon modeli belli oldu.
BİR iPHONE ÖZELLİĞİ DAHA ANDROID TELEFON İÇİN GELİYOR
Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda ortaya çıktığı kadarıyla Android tarafa bu tasarımı ilk getiren model Realme olacak.
Şirketin yöneticilerinden olan Madhav Sheth, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda markanın C-serisine ait olduğu belirtilen modelde Dynamic Island benzeri bir görünüm var.
Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...?????— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023
So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...??
Again, on behalf of @Smartprix ???? https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe
Ekranın üst kısmında ince ve uzun bir bildirim çubuğu olarak konumlandırılan tasarımın paylaşımı, Sheth tarafından kısa süre içinde ilginç bir şekilde silindi. OnLeaks ise boş durmadı ve paylaşımın ardından kısa bir animasyon yayınlayarak aslında özelliğin telefonlarda nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi.
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