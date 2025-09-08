Kameraya sahip AirPods ne zaman gelecek?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 19:02:00
Haber Merkezi
Apple'ın bir süredir kameraya sahip AirPods ürettiği söyleniyor. Bu cihazın ise ne zaman tanıtılacağına dair yeni iddialar ortaya çıktı.

Apple'ın yeni AirPods Pro 3 kulaklığını 9 Eylül'de yapacağı etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bunun yanında kameraya sahip özel bir AirPods Pro'nun da geleceği uzun bir süredir konuşuluyor. Bu cihazın da ne zaman tanıtılacağına yönelik bazı tahminler geldi. 

KAMERALI AIRPODS PRO NE ZAMAN GELİYOR? 

AirPods Pro'nun kameralı versiyonunun 2026 yılındaki etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor. Kablosuz kulaklığın kızılötesi kameralara sahip olacağı ve bu kameraların temelde fotoğraf ya da video çekmek için değil sensör altyapısını kullanmak amaçlı ekleneceği belirtiliyor. 

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleşecek etkinliğinde tanıtılması beklenen AirPods Pro 3'ün nabız ve sıcaklık ölçümü yapabilen sönsörlere sahip olacağı belirtiliyor.

İlgili Konular: #apple #Apple AirPods Pro #AirPods Pro

