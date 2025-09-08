Poke Topu şeklinde tasarlanmış Pokemon oyuncağı çıkış yapıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025
Sanal bebek gibi dijital olarak Pokemon'larınızla ilgilenip onlarla vakit geçirmenizi sağlayacak yeni oyuncak ekimde piyasaya sürülüyor.

Japon oyuncak üreticisi Takara Tomy, en sevdiğiniz Pokemon'u yanınızda taşımanız için yeni bir dijital ürün tanıttı. Ürün ağustos ayında duyuruldu ancak ön siparişleri yeni başladı ve kısa sürede tükendi. Ürün açıklandığına göre 11 Ekim'de satışa çıkıyor. Oyuncağın Japonya'da piyasaya çıkması planlanıyor, diğer ülkelerde satışının olup olmayacağı henüz belirsiz. 

YENİ POKEMON OYUNCAĞI

Yaklaşık 51 dolarlık bir fiyatla satılacak olan cihaz temelde sanal bebek gibi olacak. Toplamda 157 Pokemon'un yer alacağı dijital Poke Topu sadece Pokemon'unuzla ilgilenmenizi sağlamayacak. Aynı zamanda Pokemon Go'da olduğu gibi savaşlara da katılabileceksiniz. Günlük etkileşimler ve ilişkiler kurulabilmesi de mümkün olacak. Bunlar kaydedilecek ve Pokemon'unuzla aranızda ilerleyebilen bir ilişki olacak.

157 Pokemon'un 7'si seslendirilmiş ve animasyonlara sahip. Bu Pokemon'lar ise Pikachu, Eevee, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Lucario, ve Sylveon olarak sıralanıyor.

Oyuncakta Japonca ve İngilizce dil seçenekleri sunulacak.

