Kanseri ve virüsleri yok ediyor: 2 bin yıllık doğal çözüm
Çeşitli hastalıklar için 2 bin yıldır Çin'de kullanılan bir bitkinin beyin kanserine ve sıtma gibi virüslere iyi geldiği ortaya çıktı. İşte 2 bin yıllık doğal şifa...
San Antonio'daki Teksas Üniversitesi'nde yürütülen son araştırma, binlerce yıllık bir bitkinin, Artemisia annua veya Tatlı Annie'nin, kanserle mücadele potansiyelini gün yüzüne çıkarıyor. Bu bitki, özellikle sıtma tedavisinde kullanılan artemisin bileşenini üretmek için geleneksel Çin tıbbında uzun süredir kullanılmaktadır.
DOĞADAN GELEN KANSER TEDAVİSİ
Artemisia annua bitkisi, artemisinin üretimi için doğal bir kaynak olarak hizmet ediyor. Bu bitki, geleneksel Çin tıbbında 2 bin yılı aşkın bir süredir sıtma tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma, bu bitkinin kanser ve hatta COVID-19 tedavisindeki potansiyelini ortaya çıkardı.
BİTKİLERİN TIBBI ARAŞTIRMADAKI ÖNEMİ
Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre tıbbi ilaçların yaklaşık yarısının doğal kaynaklardan elde ediliyor. Ayrıca kanserin karmaşıklığı nedeniyle evrensel bir tedavi geliştirmenin zor olduğunu ve bu nedenle farklı bitkilerden elde edilen tıbbi maddelere yönelik araştırmaların önemli olduğunu ekliyor.
BEYİN KANSERİNE ETKİLİ
Artemisia annua'dan elde edilen Arteannuin B adlı bileşiğin, glioblastoma hücreleri olarak bilinen kötü huylu beyin kanseri hücrelerine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu bileşik, kanser hücrelerinin aşırı eksprese ettiği sistein proteazlarını inhibe edebilir. Bu da kanser hücrelerine karşı etkinliğini artırır.
VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ
Arteannuin B'nin SARS-CoV-2 ana proteazını engellediğini de gösteriyor. Bu, bitkinin COVID-19 ile mücadelede de potansiyel bir rol oynayabileceği anlamına gelir.
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