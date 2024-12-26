Karadeliğin etrafında okyanus bulundu! Bu ne demek oluyor?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:25

Güncelleme: 26.12.2024 - 22:25

Uzayda canlı yaşamı araşının en büyük göstergelerinden biri de su kaynağının varlığı. Bu sebeple suyun bulunması önemli, yeni yapılan bir araştırmada ise 4 milyar Güneş Sistemi'ni dolduracak büyüklükte okyanus bulunduğu aktarıldı. Ancak önemli bir nokta varki bu devasa su kütlesi karadeliğin etrafında keşfedildi ve bunun canlılığın kaynağı olduğuna dair bir kanıt olarak gösterilmesi şu an pek mümkün değil.

KARADELİĞİN ETRAFINDA DEVASA SU KÜTLESİ BULUNDU

Derin uzayda bir karadeliğin etrafında döner şekilde bulunan bu su rezervi, 12 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan kuasarın merkezinde yer alıyor. Çalışma Astrophysical Journal Letters'da yayınladı ve galaksinin çok uzakta olması nedeniyle bazı fikirler yürüttüler. Bunlardan biri de bulunan yeni su kaynağının gezegenimizde bulunan okyanusların toplamının 140 trilyon katına eşit olmasıydı.

Kuasarlar ilk olarak yarım yüzyıldan fazla bir süre önce teleskopların uzayın uzak bölgelerinde şaşırtıcı derecede yoğun parlaklıkları ile ortaya çıkarmasıyla fark edildi.Bu nesneler sıradan yıldızlardan farklıdır çünkü uzak galaksilerin merkezlerinden parlak bir şekilde parlarlar ve galaksideki tüm yıldızların toplamından daha parlak oldukları anlamına gelir.

Kalplerinde ise güneşimizden milyonlarca veya milyarlarca kat daha ağır olan süper kütleli karadelikler bulunur. Gaz ve toz bu kara deliklerden birine doğru sarmal bir şekilde hareket ettikçe, dönen madde ısınır ve enerji açığa çıkarır.

Öte yandan bu boyut Samanyolu Galaksi'si içinde devasa bir okyanus oluşturacak kadar geniş ve yüksek.

Keşfedilen bu devasa su kütlesinin daha iyi anlaşılması için şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor: Samanyolu Galaksi'si 52 bin ışık yılı genişliğinde, bu suyun kütlesi ise Samanyolu Galaksi'sinin yüzde 1'i büyüklüğünde bir okyanus.

Gelelim, karadeliğe. Bahsi geçen okyanusun bulunduğu karadelik ise süper kütleli bir karadelik ve Güneş'den yaklaşık 20 milyar kat daha büyük.