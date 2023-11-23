Konu kapanmadı: Eski OpenAI çalışanları Sam Altman'ı suçluyor

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:23

Geçtiğimiz haftanın sonlarında OpenAI yönetim kurulu, herkesi şaşırtan bir karar almış ve CEO Sam Altman'ın görevine son vermişti. Bu kararın ardından bazı çalışanlar firmadan ayrıldıklarını açıklarken, Altman'ın da Microsoft'un teklifini kabul etmişti. OpenAI da yeni CEO'sunun atamasını gerçekleştirmişti.

İŞ ELON MUSK'A KADAR GİTTİ

Webtekno'nun haberine göre OpenAI dosyası artık kapanıyor derken önce Microsoft CEO'su Satya Nadella, Altman'ın OpenAI'daki görevine dönebileceğini ima eden açıklamalarda bulundu, ardından da Altman, yönetim kurulunun istifası durumunda eski görevine dönmeye hazır olduğunu belirtti. Bütün bunlara şimdi eski OpenAI çalışanlarının yazdığı söylenen bir mektup eklendi. Elon Musk bu mektubu paylaşarak araştırma talebinde bulundu.

This letter about OpenAI was just sent to me.



These seem like concerns worth investigating.https://t.co/hnAepyfLE6 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

Elon Musk'ın yukarıdaki gönderisinde yer alan bağlantıya tıkladığınız zaman "Sayfa bulunamadı" uyarısı veriyor. Ancak söz konusu mektubun ekran görüntüleri çoktan alınmış durumda. Bu mektupta çalışanların isteklerini ve suçlamalarını görebiliyoruz.

Kimliklerini açıklamayan ancak eski OpenAI çalışanları olduklarını söyleyen bir grup, yeni CEO Emmett'in yapacağı araştırmanın, Altman'ın Ağustos 2018'den bu yana gerçekleştirdiği aktiviteleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini, daha önce ayrılan çalışanların da tanıklığına başvurulmasını ve kişilerin gizliliğinin korunmasını talep ediyor. Eski çalışanlar, 2018-2020 döneminde çalışanların yarısının şirketten ayrıldığını belirtiyor.

Altman ve Greg Brockman'ın amacının yapay zekâyı insanlığın hizmetine sunmak değil, kazanç elde etmek olduğunu savunan grup, ikiliyi dürüst davranmamakla ve manipülatörlükle suçluyor. Grubun iddiaları arasında Altman'ın bazı "gizli" projelerde raporları bilerek geciktirdiği, çalışanlar hakkında gizli kapaklı araştırmalar yaptırdığı, OpenAI'ı kendi çıkarları için kullandığı gibi iddialar yer aldı. Eski çalışanlara göre şirketin opak yapısı, çalışanların izole olmasına ve genel sorunları fark edememesine neden oluyor.