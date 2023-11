Konu kapanmadı: Eski OpenAI çalışanları Sam Altman'ı suçluyor

Geçtiğimiz haftanın sonlarında OpenAI yönetim kurulu, herkesi şaşırtan bir karar almış ve CEO Sam Altman'ın görevine son vermişti. Bu kararın ardından bazı çalışanlar firmadan ayrıldıklarını açıklarken, Altman'ın da Microsoft'un teklifini kabul etmişti. OpenAI da yeni CEO'sunun atamasını gerçekleştirmişti.

Webtekno'nun haberine göre OpenAI dosyası artık kapanıyor derken önce Microsoft CEO'su Satya Nadella, Altman'ın OpenAI'daki görevine dönebileceğini ima eden açıklamalarda bulundu, ardından da Altman, yönetim kurulunun istifası durumunda eski görevine dönmeye hazır olduğunu belirtti. Bütün bunlara şimdi eski OpenAI çalışanlarının yazdığı söylenen bir mektup eklendi. Elon Musk bu mektubu paylaşarak araştırma talebinde bulundu.

This letter about OpenAI was just sent to me.



These seem like concerns worth investigating.https://t.co/hnAepyfLE6