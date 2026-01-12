İzmir'de feci kaza... Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 14:46:00
İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 23 yaşındaki sürücü Beytullah Karadeniz hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi.

277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki 35 ANF 356 plakalı belediye otobüsü ile Beytullah Karadeniz kullandığı 61 ABC 499 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA SIKIŞTI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü koltuğunda sıkışan Beytullah Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada belediye otobüsü şoförü Topal ile araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Topal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bornova yönüne doğru araç kuyrukları oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

