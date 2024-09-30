Kuantum hesaplamada imkansızı başardılar
Kuantum bilgisinin temel birimleri olan kübitleri korumak için lazer ışığını başarıyla kontrol ederek kuantum hesaplamada önemli bir atılım gerçekleştirdiler.
Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, kuantum bilginin yapı taşları olan kübitleri manipüle etmede kullanılan lazer ışığını kontrol etmenin bir yolunu buldu. Bu büyük gelişme kübitlerin sıfırlanması, ölçülmesi veya silinmesi sırasında güvende tutulması gibi kuantum bilimindeki en zor problemlerden birini ele alıyor.
YENİ TEKNİK ÖLÇÜMLER SIRASINDA KÜBİTLERI BOZULMADAN KORUYOR
Donanımhaber'de yer alan çalışmada araştırmacılar yakındaki iyon kübitlerine dokunmadan sıkışmış bir iyon kübitini ölçmeyi ve sıfırlamayı başardılar. Kübitleri güvende tutmak kuantum biliminde büyük bir engel olarak kabul ediliyor. Tek bir kübitte yapılan tek bir değişiklik komşularını etkileyebilir ve veri kaybına neden olabilir.
Bu kuantum bitlerini korumanın şu anki yollarının dezavantajları da var; bunlar genellikle yeni hatalar ekleyebilecek ve verimliliği düşürebilecek ekstra kaynaklara veya adımlara ihtiyaç duyuyor. Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu soruna çözüm bulmanın bir yolunu buldular.
Lazer ışığını çalışırken diğer kübitlerle karışmaması için yönetmek amacıyla iki teknolojiyi bir araya getirdiler: İyon tuzaklı kübitler ve ışın holografik şekillendirme. Bu yöntem, lazer ışığının hedef üzerinde odaklanmasını ve diğer kübitlere yayılmasını önleyerek onları güvende tutuyor.
Ekibin deneyi büyük bir zafer kabul ediliyor. Araştırmacılar dağınık fotonları başarıyla kontrol edip sınırladılar. Komşu kübitlerin herhangi bir bozulma veya hasardan güvende kalmasını sağladılar. Daha önce çevredeki kübitleri etkilemeden tek bir kübiti ölçmenin neredeyse imkansız olduğuna inanılıyordu.
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