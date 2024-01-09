Kuantum haberleşmede görüntü transferi artık yapılabiliyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:48

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:48

Dünya'da dijital iletişime olan güven her geçen gün artıyor ve yepyeni teknolojiler ile karşılaşıyoruz. Bunlardan biri ise Kuantum iletişimi. Son on yıldır çalışmalar bir hayli hızlanmış durumda. Yakın tarihte ise Çin'den ve Rusya'dan bilim insanları, kuantum iletişimi kullanarak uydu üzerinden görüntü aktarımı gerçekleştirdi.

UYDU ÜZERİNDEN KUANTUM İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Çin'de yayınlanan bir rapora göre, Rusya ve Çin'den bilim insanları, uydu üzerinden kuantum iletişimini başarıyla tamamladı. Moskova yakınlarındaki Zvenigorod ve Çin'in kuzeybatı Sincan bölgesinde bulunan iki yer istasyonu arasında (3200km) yapılan çalışmada,Çin'in kuantum uydusu Mozi aracılığıyla iki statik görüntü transfer edildi.

Donanımhaber'in aktardığı ayrıntılara göre kuantum haberleşme, asla kırılamayan, üçüncü kişilerin bilgi sızdırmasına izin vermeyen bir iletişim yöntemi olarak biliniyor. Dolayısıyla askeri haberleşme konusunda geleceğin teknolojilerinden biri niteliğinde. Üstelik güvenli internet için de büyük umut vadediyor. Yeni çalışmanın arkasında ise, 2016 yılında uzaya fırlatılan Mozi'nin yer alıyor.

Günümüzde optik fiber üzerinden karasal aktarım, foton kaybı nedeniyle yaklaşık 997,7km'den sonra bozulmaya uğruyor. Çin Bilimler Akademisi tarafından yönetilen Mozi ise, yerküreye gönderdiği lazer ışınları ile uzun mesafeli kuantum iletişiminin anahtarı olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni çalışma, iki ülke için de kilometre taşı niteliğinde anılıyor.

Statik görüntülerin yanı sıra, kuantum iletişiminin gerçek zamanlı aktarımlarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. 2017'de Çin ile Avusturya arasındaki bir sesli arama testi, fiber optik ağlarda kuantum iletişiminin önünü açmıştı. Uzmanlara göre kuantum iletişiminin pratik kullanımı için halen zaman var. Ancak yeni çalışma da dahil olmak üzere heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.