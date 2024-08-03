Kurumların yüzde 90’ı 2023’te siber yetenek eksikliğine bağlı bir ihlal yaşadı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Dünyanın hızla dijitalleş-mesiyle siber saldırılar, kişiler ve kurumlar için en büyük 10 riskten biri haline geldi.

Kurumların yaklaşık yüzde 90’ı geçen yıl kısmen siber yetenek eksikliğine bağlanabilecek bir ihlal yaşadı, yüzde 70’i ise artan siber riskleri yetenek açığına bağlıyor. Siber suçların 2030 yılına kadar ekonomiye maliyetinin yıllık 10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki dönem firmalar siber saldırılardan etkilenmeye artarak devam edecek ve bu saldırıların bir kısmı yapay zekâ tarafından yapılacak. Siber yetenek açığı ise dünya çapındaki şirketleri etkilemeye devam ediyor. Büyüyen siber güvenlik işgücü açığını kapatmak için yaklaşık 4 milyon profesyonele ihtiyaç var. Fortinet’in 2024 Küresel Siber Güvenlik Yetenek Açığı Raporuna göre kurum liderlerinin yaklaşık yüzde 90’ı (yüzde 87) kısmen siber yetenek eksikliğine bağlayabilecekleri bir ihlal yaşadıklarını söyledi. 2023 yılı raporunda bu oran yüzde 84, bir önceki yıl ise yüzde 80 civarındaydı.

YÖNETİCİLER SORUMLU

Rapora göre ihlallerin finansal sorunlardan itibar sorunlarına kadar çeşitli yansımaları oluyor. Bu yılki anket, şirket liderlerinin siber olaylardan giderek daha fazla sorumlu tutulduğunu ortaya çıkarıyor; katılımcıların yüzde 51’i, bir siber saldırının ardından direktörlerin veya yöneticilerin para cezası, hapis cezası, pozisyon kaybı veya iş kaybı ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Buna ek olarak katılımcıların yüzde 50’sinden fazlası, ihlallerin geçen yıl kurumlarına gelir kaybı, para cezaları ve diğer masraflar açısından 1 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu belirtiyor. 2023 raporunda bu oran yüzde 48, bir önceki yıl ise yüzde 38’di.

Yönetim kurulları siber güvenliği bir iş zorunluluğu olarak görüyor.

GÜVENLİĞE ODAKLANDILAR

Sonuç olarak, yöneticiler ve yönetim kurulları siber güvenliğe giderek daha fazla öncelik veriyor; katılımcıların yüzde 72’si yönetim kurullarının 2023’te bir önceki yıla göre güvenliğe daha fazla odaklandığını söylüyor. Katılımcıların yüzde 97’si yönetim kurullarının siber güvenliği bir iş önceliği olarak gördüğünü belirtiyor.