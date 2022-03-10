LC Waikiki'den metaverse atağı
Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, müşterilerine meta deneyimler sunmak için düğmeye bastı.
LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store / mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.
LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, marka, metaverse evrenin beraberinde getirdiği etkileyici deneyimleme potansiyeli ile online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, metaverse çalışmalarını gelişen teknolojilerin yardımıyla fiziksel ortamlarda, dijital kanallarda ve bütünleşik olarak çoklu kanallarda olmak üzere 3 başlıkta ele alacaklarını belirterek, bu heyecan verici değişimi, hem şirket içindeki meta ekibiyle, hem de dış kaynaklarla yöneteceklerini vurguladı.
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