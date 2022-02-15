Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

İZMİR / Cumhuriyet
15 Şubat 2022 Salı, 17:08
Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

İzmir en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni "Metaverse” dünyasının ileri seviye gölge tekniklerinin yer aldığı şov ile tarihe geçti.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı kentin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni, kamusal bir etkinlikte ilk kez açık havada ve canlı olarak artırılmış gerçeklikle (augmented reality) desteklenen bir sunuma sahne oldu.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

Törende sanal dünyadaki nesnelerle gerçek dünyadaki objeler eşleştirilerek katılımcılara görsel bir şov sunuldu.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

"Metaverse” dünyasının ileri seviye gölge tekniklerinin yer aldığı şovda, görüntü senkronizasyonu özel kameralarla sağlandı ve gerçek ses efektleri kullanıldı

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca’mıza, İzmir’imize, memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” sözlerinin ardından artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sahneden hareket eden Buca Metrosu izleyenleri büyüledi.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tören için günler öncesinden organizasyon hazırlığını yürüttü.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

Tören alanına yaklaşık 500 metrekarelik LED ekranlar yerleştirildi. 

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

16 tırın taşıdığı malzemeyle dev sahne kuruldu. 

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

Törenin ardından sahne alan sanatçılar Anıl Piyancı ve Zeynep Bastık konserinde de ışık şovlarıyla görsel şölen devam etti.

Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti


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