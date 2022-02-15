Buca Metrosu’nun temel atma töreni 'Metaverse' teknolojisi ile tarihe geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı kentin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni, kamusal bir etkinlikte ilk kez açık havada ve canlı olarak artırılmış gerçeklikle (augmented reality) desteklenen bir sunuma sahne oldu.