League of Legends Şampiyonluk Ligi ikinci hafta maçları!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:20

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:20

Türkiye’nin en çok takip edilen E-spor liglerinden biri olan League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin ikinci hafta maçları açıklandı.

Twitch üzerinden yayınlanacak olan maçlar bugün 19.00’da başlayacak. League of Legends’in resmi hesabından paylaştığı bilgilere göre turnuvanın ikinci haftasının ilk maçı DenizBank İstanbul Wildcats ile Dark Passage arasında olacak.

19.00’da başlayacak olan maçın ardından 20.00’da Papara SuperMassive ile Beşiktaş Esports karşı karşıya gelecek.

21.00’da ise 5 Ronin ile FUT Esports arasında bir karşılaşma yapılacak. Son maç ise NASR Esports ile Galakticos arasında 22.00’da gerçekleşecek.

3 Şubat Cuma günü ise 19.00’da Dark Passage ve 5 Ronin karşılaşacak. İkinci maçta ise FUT Esports ile Papara SupperMassive karşı karşıya gelecek.

21.00’da yayınlanacak olan üçüncü maç NASR Esports ile Beşiktaş Esports arasında olacak. İkinci günün son maçı ise Galakticos ile İstanbul Wildcats arasında yapılacak.