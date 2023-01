LG, CES'te 220'den fazla ödüle layık görüldü

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:30

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:32

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirketin CES 2023'te aldığı en önemli ödüller arasında, Zero Connect teknolojisine sahip dünyanın ilk kablosuz OLED TV'si olan LG SIGNATURE OLED M (model M3) ile En İyi Ev Sineması Teknolojisi kategorisinde "Engadget Best of CES" ödülü yer aldı.

LG OLED M3 ve LG OLED evo G3 ve C3 de dahil olmak üzere en son OLED TV serisi için sektörün en önemli ödüllerini eve götürdü. LG OLED evo G3, geçen yılın modellerine göre yüzde 70'e varan parlaklık artışı sunuyor.

FARKLI ALANLARDA ÖDÜLLER ALDI

97 inç LG SIGNATURE OLED M3 ise (M3 modeli ayrıca 83 ve 77 inç ekran boyutları da bulunuyor) OLED TV teknolojisinin bir sonraki adım olarak kabul ediliyor. Bu yenilikçi ürün, CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom's Guide, WIRED, The Verge, USA Today, PCMag ve Mashable gibi büyük teknoloji yayınları tarafından verildi. "evo" teknolojisine sahip yeni LG G3 serisi OLED TV de, TechCrunch, CNET, Tom's Guide, Review ve BGR tarafından verildi.

LG ayrıca MoodUP teknolojisine sahip yeni buzdolabıyla The Wall Street Journal, CNET, The Washington Post, WIRED, Good Housekeeping, Tom's Guide ve PCMag gibi önde gelen yayınlardan övgüler aldı.

En son teknolojiye sahip ev aleti, entegre bir bluetooth hoparlörün yanı sıra 190 bin renk seçeneği sunan LED kapı panelleri ile ileri teknoloji özelleştirmesi nedeniyle CES 2023'ün en heyecan verici ürünlerinden biri olarak kabul edildi. LG'nin en yeni ARTCOOL Gallery konut kliması, LCD panelli şık tasarımıyla da büyük ilgi gördü ve TechRadar'dan Best of CES ve Business Insider'dan CES 2023'ten En İyi Yenilikçi Ürünler ödüllerini aldı.

Ev mobilyası ve hava temizleyicinin avantajlarını birleştiren LG'nin PuriCare Aero Furniture, hava temizleme teknolojisini ambiyans aydınlatması içeren fütürist, renkli sehpalarla gizleme becerisi ve kablosuz şarj yüzeyi sağlaması nedeniyle PC Mag (CES'in En İyi Akıllı Ev Teknolojisi) ve Review (CES 2023 Editörlerin Seçimi Ödülü) tarafından onurlandırıldı.

LG, Tüketici Teknolojisi Derneği'nin (CTA) CES İnovasyon Ödülü programından, LG Şeffaf OLED Ekran, LG OLED Flex ve LG'nin 65 inç UltraFine Display OLED Pro'ya verilen üç En İyi İnovasyon Ödülü dahil olmak üzere 25 CES İnovasyon Ödülü kazandı.