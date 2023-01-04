L'Oréal, CES 2023 kapsamında akıllı makyaj cihazlarını tanıttı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:24

CES kapsamında yenilikçi makyaj teknolojilerini duyuran L’Oréal, daha önce CES 2020 kapsamınd Perso adlı teknolojiyi tanıtmıştı. Bu cihaz, istediğiniz renk tonlarına özel ruj ve fondöten hazırlamanızı sağlarken aynı zamanda bakım ritüellerinizi de daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyordu. Buna ek olarak CES 2023 kapsamında HAPTA ismi verilen ruj sürme sistemini ve kaş şekillendirme cihazlarını tanıttı.

ŞİRKET MAKYAJ YAPMAYI DAHA PRATİK HALE GETİRMEK İSTİYOR

L’Oréal, ilk olarak ruj sürmekte zorlanan ve kısıtlı hareket edebilen kişilere odaklandı. Bu kapsamda Google ile çalışan şirket, temelde titreyen eller için kaşık sabitleme sistemini 'ruj sürme aparatına' entegre etti. HAPTA, motorlu yapısı sistemiyle elleri titreyen ya da makyaj yapmakta zorlanan kişilerin 'düzgün bir şekilde' ruj sürmesini sağlıyor.



Cihaz aktarıldığı kadarıyla tek şarj ile 1 saate yakın kullanım sağlıyor. L’Oréal'in Lancome markasında test edilecek ürün ilerleyen dönemde diğer makyaj malzemelerine de entegre edilebilir.

Şirketin bir diğer ürünü ise Brow Magic oldu. Kamera lenslerine benzeyen bir tasarıma sahip olan bu kaş cihazı, kaşlara kolayca işlem yapmaya olanak sağlıyor. Burada da geçici dövme tarafında bilinen Prinker ile iş birliği kuruldu. Özel bir uygulama ile kullanılan cihaz, özel bir mürekkep ve püskürtme sistemine de sahip. Saniyeler için kişinin yüzüne uyumlu kaş şeklini sunan Brow Magic, standart makyajı da çıkartabiliyor.

Her iki cihaz için de fiyat bilgisi paylaşılmadı.