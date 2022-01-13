Londra'nın geçmişi ve bugünü dijital olarak sergileniyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 09:30

Ingiltere Merkez Bankası Müzesi 1780 yılında ve günümüzde Ludgate Tepesi ve St Paul Katedrali

İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği "Şehri Hayal Et" adlı sergi, Londra'nın geçmişteki ve günümüzdeki görüntülerini karşılaştırıyor.

Merkez Bankası'nın yıllardır edindiği Londra manzaraları resimleri ile günümüz fotoğrafları yan yana sergileniyor.

Serginin küratörü Kirsty Parsons, görüntüler için "Günlük yaşamımızın hem değiştiğini, hem de bazı yönleriyle aynı kaldığını görebiliyoruz" diyor.

Ingiltere Merkez Bankası Müzesi 1860'da Waterloo köprüsünden görülen manzara

Sergilenen 8 resimde, 300 yıldır Londra'nın farklı bölgelerinde alışveriş yapan, çalışan ve gezen insanlar gösteriliyor.

Resmedilen yerler arasında Londra Köprüsü, Thames Nehri ve Hampstead Parkı da var.

Sanatçılardan bazıları ise Herbert Pugh, Joseph van Aken, Jan Griffier ve Thomas Wyck.

Ingiltere Merkez Bankası Müzesi 1800 yılında Hampstead Parkı

Parsons, resim ve fotoğrafların "Son birkaç yüzyıldır Londra'daki ekonomik vaziyetin nasıl değiştiğini göstermek için özellikle seçildiğini" söylüyor:

"Sergi, insanların Londra'da her daim keyifle yaşayıp çalıştığını, günlük yaşamımızın hem değiştiğini, hem de bazı yönleriyle aynı kaldığını gösteriyor."

Ingiltere Merkez Bankası Müzesi 1766 yılında Londra Köprüsü

Sergiye Google Arts & Culture websitesinden 20 Mart'a kadar ulaşmak mümkün.