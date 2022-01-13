Londra'nın geçmişi ve bugünü dijital olarak sergileniyor
İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği dijital sergi, geçmiş ile günümüz Londra'sının görüntülerini karşılaştırıyor.
İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği "Şehri Hayal Et" adlı sergi, Londra'nın geçmişteki ve günümüzdeki görüntülerini karşılaştırıyor.
Merkez Bankası'nın yıllardır edindiği Londra manzaraları resimleri ile günümüz fotoğrafları yan yana sergileniyor.
Serginin küratörü Kirsty Parsons, görüntüler için "Günlük yaşamımızın hem değiştiğini, hem de bazı yönleriyle aynı kaldığını görebiliyoruz" diyor.
Sergilenen 8 resimde, 300 yıldır Londra'nın farklı bölgelerinde alışveriş yapan, çalışan ve gezen insanlar gösteriliyor.
Resmedilen yerler arasında Londra Köprüsü, Thames Nehri ve Hampstead Parkı da var.
Sanatçılardan bazıları ise Herbert Pugh, Joseph van Aken, Jan Griffier ve Thomas Wyck.
Parsons, resim ve fotoğrafların "Son birkaç yüzyıldır Londra'daki ekonomik vaziyetin nasıl değiştiğini göstermek için özellikle seçildiğini" söylüyor:
"Sergi, insanların Londra'da her daim keyifle yaşayıp çalıştığını, günlük yaşamımızın hem değiştiğini, hem de bazı yönleriyle aynı kaldığını gösteriyor."
Sergiye Google Arts & Culture websitesinden 20 Mart'a kadar ulaşmak mümkün.
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