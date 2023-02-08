Mahkemede yapay zekâ ChatGPT kullanıldı!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:03

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:03

Tarihin en hızlı büyüyen uygulaması ChatGPT, OpenAI tarafından geliştiriliyor. Henüz test aşamasında olan yapay zekâ dikkatleri kısa sürede üzerine çekti. Ücretsiz olarak kullanabildiğiniz yapay zekaya istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Karşılığında size oldukça doğal, bir insan gibi cevap metinleri hazırlıyor.

Birçok alanda kullanılan ChatGPT, şimdi ise bir mahkemede kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde görev alan Yargıç Juan Manuel Padilla Garcia, karara yardımcı olması için ChatGPT'yi kullandı.

Garcia yaptığı açıklamada “Yapay zeka tarafından üretilen metinleri dahil etmenin amacı, hiçbir şekilde hakimin kararının yerine geçmez. Gerçekten aradığımız şey, yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri doğruladıktan sonra kararları hazırlamak için harcanan zamanı optimize etmek” şeklindeydi. Yani ChatGPT mahkemede karar mercii olarak kullanılmamış. Sadece davada ortaya çıkan verilerin düzenlenmesi için ChatGPT tercih edilmiş.