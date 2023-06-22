Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:39

Dünyanın en ünlü teknoloji milyarderlerinden ikisi, Elon Musk ve Mark Zuckerberg, kafes dövüşünde karşı karşıya gelecek.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yaptı.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın sahibi Zuckerberg daha sonra Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder" mesajıyla paylaştı.

Musk daha sonra Zuckerberg'in mesajına şu yanıtı verdi:

"Vegas Octagon."

Octagon, Ultimate Fighting Championship (UFC) maçlarında kullanılan ring. UFC'nin merkezi Las Vegas.

Bu ayın sonunda 52 yaşına girecek olan Musk ayrıca şu tweeti attı:

“ ’Deniz aygırı' adını verdiğim, rakibimin üzerine uzanıp hiçbir şey yapmadığım harika bir hareketim var.

"Çocuklarımı havaya fırlatmak dışında neredeyse hiç egzersiz yapmıyorum."

Bu arada, 39 yaşındaki Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alıyor ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazandı.

Twitter konuyla ilgili BBC’ye bir açıklama yapmadı.

Paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının maçı kimin kazanacağına ilişkin tahminleriyle viral hale geldi. Kimileri dövüşün reklamını yapan sahte posterler de dahil olmak üzere meme’ler yayınladı.

It’s going down! ?????? @elonmusk #Elon Vs. #Zuckerberg #ElonVsZuckerberg #UFC #LasVegas #VegasBaby ?? pic.twitter.com/Lo2pwoYrPv

— Las Vegas Industrial & Land Guy (@SteveAlvarezCRE) June 22, 2023

BBC’nin edindiği bilgiye göre, bu ayın başlarında Meta, Twitter ile rekabet edecek yazı temelli bir sosyal ağa dair planlarını açıkladı.

Meta’dan bir sözcü, BBC'ye platformun geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Platform, Elon Musk'ın Twitter'ına, benzer platformlar olan BlueSky veya Mastodon'dan daha büyük bir rakip olabilir.