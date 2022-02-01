Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü

01 Şubat 2022 Salı, 00:00

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kızıl Gezegen'den görüntüler aktarmaya devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre; ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) tarafından paylaşılan fotoğraftaki eşmerkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti.

Just me, or does this impact crater look like a tree stump with characteristic rings?! Worlds apart, but just as tree rings provide snapshots of Earth’s past climate, the patterns inside this ice-rich crater reveal details of Mars history #ExploreFarther

??https://t.co/XeqcA76FBX pic.twitter.com/5Mc4WOEPLO — ExoMars orbiter (@ESA_TGO) January 28, 2022

Fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı. Acidalia Planitia'da bulunan kraterin yıl boyunca donuk kalmış olabileceği ve su buzu içerebileceği söylendi. Kraterdeki halkaların gezegene dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

ESA'dan yapılan açıklamada, "Fotoğraftaki cisim, özellikleri itibarıyla karakteristik eşmerkezli halkalara sahip bir ağaç kütüğüyle kolaylıkla karıştırılabilir. Aslında bu, Mars'taki bir kraterin etkileyici bir kuşbakışı görüntüsü. Bu kraterin içindeki desenler, Kızıl Gezegen'in tarihinin ayrıntılarını da gözler önüne seriyor" ifadeleri yer aldı.