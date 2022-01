Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kızıl Gezegen'den görüntüler aktarmaya devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre; ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) tarafından paylaşılan fotoğraftaki eşmerkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti.

Just me, or does this impact crater look like a tree stump with characteristic rings?! Worlds apart, but just as tree rings provide snapshots of Earth’s past climate, the patterns inside this ice-rich crater reveal details of Mars history #ExploreFarther

??https://t.co/XeqcA76FBX pic.twitter.com/5Mc4WOEPLO