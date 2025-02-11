Mars'ta görüntülenen ilginç kare yapı nedir?

NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'ı tarafından keşfedilen kare yapı, Mars'ta eski uygarlıkların kalıntıları olabileceği yönündeki komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi.

Mars'ta görüntülenen ilginç kare yapı nedir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:25

Elon Musk, bu keşfi Mars'ta yaşam araştırmaları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Mars yüzeyinde keşfedilen gizemli bir kare yapı, bilim insanlarını ve uzay meraklılarını heyecanlandırdı. NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'i tarafından çekilen görüntülerde, yaklaşık 235 metre genişliğinde kare şeklinde bir yapı dikkat çekti. Bu yapının doğal mı yoksa yapay mı olduğu konusu büyük tartışmalara yol açtı.

BÜYÜK İHTİMALLE DOĞAL BİR OLUŞUM

Chip'in yer verdiği ayrıntılara göre birçok uzman, bu yapının büyük ihtimalle doğal bir oluşum olduğunu ve Mars'ın zorlu hava koşulları ile yıllar içinde bu şekilde şekillendiğini savunuyor. Ancak bu yapının eski bir Mars uygarlığının kalıntısı olabileceği yönündeki komplo teorilerini de gündeme taşıdı.

NASA yetkilileri, bu yapıyı daha ayrıntılı incelemek için gelecekteki Mars görevlerine odaklanacaklarını belirtti. Yapının incelenmesi, Mars'ın geçmişi ve gezegende yaşam olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Garip şekil ilk olarak 1997-2006 yılları arasında NASA'ı, Mars'ın haritalamasını gerçekleştiren yörünge aracı Mars Global Surveyor (MGS) tarafından çekilen görüntülerde fark edildi. Uzay aracı 2006'da devre dışı kalmış olsa da topladığı veriler hala analiz ediliyor. Bu keşfi ilginç kılan ise yapının neredeyse mükemmel geometrik yapısı.

Podcast yayıncısı Joe Rogan görüntüyü paylaşınca gezegenlararası kolonişleşmeyi savunan Elon Musk da kayıtsız kalamadı. Sosyal medyada da tartışmalar başladı. Doğal bir oluşumdan optik illüzyona kadar kadar farklı teoriler var. Bilimsel tahminlere karşı sosyal medyada uzaylı bir yapı olduğu spekülasyonları da yapıldı.


Etiketler: #Mars #Mars araştırmaları

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