Mars'ta görüntülenen ilginç kare yapı nedir?

Elon Musk, bu keşfi Mars'ta yaşam araştırmaları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Mars yüzeyinde keşfedilen gizemli bir kare yapı, bilim insanlarını ve uzay meraklılarını heyecanlandırdı. NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'i tarafından çekilen görüntülerde, yaklaşık 235 metre genişliğinde kare şeklinde bir yapı dikkat çekti. Bu yapının doğal mı yoksa yapay mı olduğu konusu büyük tartışmalara yol açtı.

Chip'in yer verdiği ayrıntılara göre birçok uzman, bu yapının büyük ihtimalle doğal bir oluşum olduğunu ve Mars'ın zorlu hava koşulları ile yıllar içinde bu şekilde şekillendiğini savunuyor. Ancak bu yapının eski bir Mars uygarlığının kalıntısı olabileceği yönündeki komplo teorilerini de gündeme taşıdı.

NASA yetkilileri, bu yapıyı daha ayrıntılı incelemek için gelecekteki Mars görevlerine odaklanacaklarını belirtti. Yapının incelenmesi, Mars'ın geçmişi ve gezegende yaşam olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Photo from a square structure on Mars posted to reddit. It is indeed real.



This image originates from the Mars Global Surveyor's Mars Orbiter Camera (MOC)



The original image can be viewed through Arizona State University's Mars Image Explorer. pic.twitter.com/Z3TevH6oCa